Производство электроэнергии снизилось почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом

По сравнению с июлем этого года, когда было произведено 327 гигаватт-часов электроэнергии, производство электроэнергии выросло почти на 15 процентов. По данным Статистического управления, по сравнению с августом 2021 года в этом году производство электроэнергии сократилось на 22,6 процента.

На долю энергии ветра пришлось 39 гигаватт-часов электроэнергии, произведенной в августе этого года, 70 гигаватт-часов электроэнергии было произведено за счет солнечной энергии, и 0,3 гигаватт-часа гидроэлектроэнергии.

Экспорт электроэнергии в августе достиг 399 гигаватт-часов, снизившись на 24,7 процента в годовом исчислении и на 18,1 процента в месячном исчислении. Импорт электроэнергии увеличился на 10,3 процента за год, но снизился на 9,5 процента до 663 гигаватт-часов в месячном сравнении.

Доля электроэнергии, проданной компаниям, составила в августе 78 процентов, а доля электроэнергии, проданной домашним потребителям - 22 процента.