Шенгенская зона окончательно закрыта: Норвегия также ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Ограничение будет распространяться на легковые автомобили вместимостью до девяти пассажирских мест. «Таким образом, границу по-прежнему можно пересекать, например, на микроавтобусах и автобусах», - пишет пресс-служба МИД.

Также исключение сделали для автомобилей, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, и их родственников. Помимо этого, ограничения не распространяются на дипломатический транспорт и автомобили, принадлежащие международным организациям. Кроме того, исключение может быть сделано из гуманитарных соображений, уточнили в министерстве.