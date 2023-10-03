Неожиданный визит в скорую помощь обошелся коту более чем в 700 евро

Тристан, живущий в приюте, - здоровый и активный котенок. Так было до тех пор, пока он внезапно не заболел и ему не потребовалась срочная госпитализация, и в стационаре он провел несколько дней. Теперь Тристан просит помочь ему оплатить счет в размере 741,99 евро.
Тристан прибыл в приют Pesaleidja в конце августа и поначалу был немного пуглив и насторожен, так как, вероятно, никогда раньше не находился рядом с людьми. К настоящему времени он превратился в игривого и доброжелательного котенка, но вдруг все изменилось. «Тристан отвернулся, когда пришло время кормления, и чувствовал явное недомогание. Мы должны были действовать незамедлительно, ведь время - злейший враг для котят, и состояние Тристана могло резко ухудшиться всего за несколько часов», - говорит Марлен Нейланд, менеджер по связям с общественностью приюта Pesaleidja.
Котенок был немедленно доставлен в отделение неотложной помощи, где у него были обнаружены повышенная температура, недостаток жидкости и чрезмерная бледность слизистых оболочек. Стало ясно, что Тристану потребуется стационарное лечение и уход, а следующие несколько дней он проведет в клинике.
Сегодня котенок вернулся в приют и чувствует себя гораздо лучше. Тристан снова с удовольствием ест и с нетерпением ждет того, кто подарит ему дом и ласку. Вы можете предложить ему новый дом, пройдя по этой ссылке. Ничто не напоминало бы об этом случае, если бы не счет на 741,99 евро, пришедший в почтовый ящик приюта.
Тристан безмерно благодарен ветеринарам, ведь благодаря им у него впереди вся жизнь и его будущее выглядит многообещающим. Но теперь котенок просит помощи у людей, чтобы оплатить лечение, в надежде, что в будущем Pesaleidja сможет помочь его братьям и сестрам, нуждающимся в медицинской помощи.
Сто кошек, нуждающихся в помощи
В настоящее время в приюте находится более сотни котят, и всем им нужен не только сухой корм, но и консервы. Они используются, в частности, для того чтобы дать животным лекарства, а кроме того, в кошачьей комнате живут котята, которые остро нуждаются в консервах, равно как и их матери.
А по средам для кошек, живущих в приюте, проводится «консервный клуб». К сожалению, полки пусты и, похоже, кошачьи вечеринки на время закончились. Поэтому приют просит помощи добрых людей в пополнении консервов для котиков.
«Любая помощь приветствуется, но, конечно, кошки наиболее чувствительны к консервам с содержанием мяса не менее 50 процентов. Помимо консервов для взрослых, нам очень не хватает консервов для котят», — сказала Нейланд.
Если хотите помочь, то:
- посылку с кормом можно отправить через Smartpost (магазин Grossi на Tammsaare tee), телефон 5500072;
- корм можно принести сразу в кошачью комнату расположенную на втором этаже, Таммсааре-теэ, 89 (пн-пт 8-20 и сб-вс 8-18);
- перейдя по этой ссылке, можно найти места расположения наших ящиков для сбора консервов и других пожертвований.
Разовое пожертвование можно сделать, позвонив на горячую линию НКО " Pesaleidja":
900 0950 - стоимость звонка 50 EUR
900 9025 - стоимость звонка 25 EUR
900 0915 - стоимость звонка 15 EUR
900 0905 - стоимость звонка 5 евро
NB: Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет сделано!
Пожертвования также можно перечислять на счета НКО Pesaleidja:
EE647700771001866844 LHV Bank
EE102200221063071211 Swedbank
EE941010220247756220 SEB Bank
EE404204278613732108 Coop Pank
EE351700017003105966 Luminor Bank
Пожалуйста, напишите в пояснении к платежу «TRISTAN»!
Сто процентов пожертвований будут направлены на помощь бездомным животным.