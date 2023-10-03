Неожиданный визит в скорую помощь обошелся коту более чем в 700 евро

Тристан прибыл в приют Pesaleidja в конце августа и поначалу был немного пуглив и насторожен, так как, вероятно, никогда раньше не находился рядом с людьми. К настоящему времени он превратился в игривого и доброжелательного котенка, но вдруг все изменилось. «Тристан отвернулся, когда пришло время кормления, и чувствовал явное недомогание. Мы должны были действовать незамедлительно, ведь время - злейший враг для котят, и состояние Тристана могло резко ухудшиться всего за несколько часов», - говорит Марлен Нейланд, менеджер по связям с общественностью приюта Pesaleidja.

Котенок был немедленно доставлен в отделение неотложной помощи, где у него были обнаружены повышенная температура, недостаток жидкости и чрезмерная бледность слизистых оболочек. Стало ясно, что Тристану потребуется стационарное лечение и уход, а следующие несколько дней он проведет в клинике.

Сегодня котенок вернулся в приют и чувствует себя гораздо лучше. Тристан снова с удовольствием ест и с нетерпением ждет того, кто подарит ему дом и ласку. Вы можете предложить ему новый дом, пройдя по этой ссылке. Ничто не напоминало бы об этом случае, если бы не счет на 741,99 евро, пришедший в почтовый ящик приюта.