Обзор рынка недвижимости Arco Vara показывает, что в первом квартале нового года может произойти некоторое снижение цен на недвижимость в городах, которые оно пока не затронуло.
КАК ВСЕ ЗАПУТАНО ⟩ Как отразится строительный кризис в Скандинавии на стоимость жилья в некоторых городах Эстонии
Падение цен в малых городах Эстонии пока было значительно более умеренным, чем в Таллинне и Тарту, а в некоторых регионах даже не возникло.
«Однако существует большое количество домохозяйств, в основном в небольших городах и поселках Северной Эстонии, мужчины из которых исторически активно выезжали на заработки в Финляндию, Швецию и Норвегию. На фоне продолжающегося в этих странах ухудшения ситуации в строительном секторе, в первой половине 2024 года рынок жилых помещений в малых городах Эстонии может претерпеть некоторые изменения», - говорит аналитик и профессиональный оценщик Arco Vara Михкель Элисте.
По словам Элисте, на рынке недвижимости малых городов Эстонии в основном были представлены «игроки», которые прямо или косвенно связаны со скандинавским рынком труда. Некоторое время такая ориентация на покупательную способность этой части населения региона может сохраниться.
«Однако тот факт, что большое количество жителей Эстонии, вернувшись из Скандинавии, начнет покупать или арендовать здесь недвижимость, на данный момент кажется маловероятным, поскольку работающие за границей являются постоянными жителями Эстонии и, как правило, уже имеют здесь жилье», - добавляет Элисте.