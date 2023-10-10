КАК ВСЕ ЗАПУТАНО ⟩ Как отразится строительный кризис в Скандинавии на стоимость жилья в некоторых городах Эстонии

Падение цен в малых городах Эстонии пока было значительно более умеренным, чем в Таллинне и Тарту, а в некоторых регионах даже не возникло.

«Однако существует большое количество домохозяйств, в основном в небольших городах и поселках Северной Эстонии, мужчины из которых исторически активно выезжали на заработки в Финляндию, Швецию и Норвегию. На фоне продолжающегося в этих странах ухудшения ситуации в строительном секторе, в первой половине 2024 года рынок жилых помещений в малых городах Эстонии может претерпеть некоторые изменения», - говорит аналитик и профессиональный оценщик Arco Vara Михкель Элисте.

По словам Элисте, на рынке недвижимости малых городов Эстонии в основном были представлены «игроки», которые прямо или косвенно связаны со скандинавским рынком труда. Некоторое время такая ориентация на покупательную способность этой части населения региона может сохраниться.