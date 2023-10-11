Банк: активность на рынке неожиданно обеспечивает только один вид недвижимости

«Несмотря на то, что средняя сумма кредита снова превысила отметку в 100 тысяч евро, кажется, что покупатели жилья довольно консервативны, и, по сравнению с пиковыми периодами, суммы кредита стали почти на треть меньше», - прокомментировала статистику руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, по мнению которой, самое главное, что зимняя спячка весной сменилась нормально функционирующим рынком.

Ходатайств о предоставлении кредита в сентябре было подано на одну шестую меньше, чем в августе. «Похоже, что в этом году люди начали готовиться к осеннему сезону раньше обычного, в результате август несколько неожиданно стал рекордным месяцем, впрочем, отчасти, так сказать, за счет сентября», - считает руководитель Bigbank.