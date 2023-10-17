Стрельба в Брюсселе: погибли два человека, стрелявший в бегах

В Брюсселе в понедельник вечером неизвестный застрелил двух человек из автомата, ранил еще одного и скрылся. По всей Бельгии объявлена наивысшая степень террористической угрозы.

По не подтвержденным еще окончательно сведениям, стрелявший является исламистом-радикалом.

На пресс-конференции в пять утра во вторник премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сказал, что преступник до сих пор не пойман.

По словам де Кроо, стрелявший — нелегальный иммигрант из Туниса.

Убитые были шведскими футбольными болельщиками, и из-за этого преступления был прерван и отложен матч между Бельгией и Швецией.

«Идите по домам и оставайтесь дома, пока опасность не ликвидирована», - обратился вечером к согражданам через журналистов пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Эрик ван Дуйсе.

Ван Дуйсе подтвердил, что в размещенном в соцсетях видео стрелявший заявил, что вдохновлялся идеями «Исламского государства».

Федеральный прокурор открыл расследование по делу о терроризме.

Брюссель Фото: Reuters

Брюссель Фото: Reuters

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил, что жертвами нападения были шведы.

Сборная Швеции по футболу играла с Бельгией на брюссельском Стадионе короля Бодуэна в отборочном матче Евро-2024. Местные СМИ сообщают, что жертвы стрельбы были одеты в футболки шведской сборной.

Как сообщается, после завершения первого тайма футбольный матч Бельгия-Швеция был приостановлен, а затем отложен.

Болельщикам было предписано оставаться на стадионе, и их эвакуировали только в районе полуночи.

Издание Het Laatste Nieuws сообщило, что преступник стрелял из автомата.

В социальных сетях распространяется видео, просмотренное Би-би-си, на котором мужчина, говорящий по-арабски, утверждает, что это он стрелял и что сделал это во имя Бога. Мужчина также заявляет, что убил трех человек.

Федеральная прокуратура Бельгии вечером сообщила, что просмотрела видео, но пока не может утверждать, что стрелял снявший его мужчина, как тот утверждает.

На видео в социальных сетях, опубликованном газетой Het Laatste Nieuws, но не верифицированном Би-би-си, показано, как мужчина во флуоресцентной куртке слезает со скутера, вооруженный чем-то вроде автомата, прежде чем войти в соседнее здание со стеклянным фасадом.