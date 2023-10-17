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Футболистка, вступившая в партию Koos: «Глупо видеть врагов в тех, кто также пострадал из-за коммунистов»

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Аве Пайо.
Аве Пайо. Фото: Peeter Langovits

Одна из лучших футболисток Эстонии всех времен Аве Пайо объяснила, почему она присоединилась к скандальной политической партии Koos.

10 октября этого года Пайо стала членом партии «Коос», считающейся пророссийской. Партия привлекла наибольшее внимание благодаря обвиняемому в государственной измене Айво Петерсону, который баллотировался на весенних парламентских выборах в рядах Левой партии, и набрал почти 4000 голосов в качестве лидера движения Кoos.

В политике Пайо принадлежала к двум политическим партиям. В 2016 году она вступила в партию «Народное единство», которая прекратила свою деятельность в 2019 году. Postimees отправил Пайо три письменных вопроса, на которые она с радостью ответила.

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