Одна из лучших футболисток Эстонии всех времен Аве Пайо объяснила, почему она присоединилась к скандальной политической партии Koos.
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Футболистка, вступившая в партию Koos: «Глупо видеть врагов в тех, кто также пострадал из-за коммунистов»
10 октября этого года Пайо стала членом партии «Коос», считающейся пророссийской. Партия привлекла наибольшее внимание благодаря обвиняемому в государственной измене Айво Петерсону, который баллотировался на весенних парламентских выборах в рядах Левой партии, и набрал почти 4000 голосов в качестве лидера движения Кoos.