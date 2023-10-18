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Лучшим игроком завершившегося тура чемпионата Испании стал эстонский баскетболист!

rus.postimees.ee
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Кристиан Кулламяэ.
Кристиан Кулламяэ. Фото: IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Выступающий за испанский клуб из города Бильбао эстонский баскетболист Кристиан Кулламяэ стал главным героем домашнего поединка, в котором его команда одержала победу над командой из Гранады, сообщает Rus.ERR.

Все решилось на последних секундах, когда хозяева площадки смогли вырвать победу со счетом 94:93. Эстонский баскетболист был неудержим и забивал мячи из любых позиций, из-под кольца, со средней дистанции, и со своей привычной позиции — дальними трехочковыми бросками. Испанские комментаторы хорошо выучили его фамилию и не уставали на протяжении всего матча повторять ее многократно.

По итогам всех матчей минувшего тура Кулламяэ был назван лучшим игроком.

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