Лучшим игроком завершившегося тура чемпионата Испании стал эстонский баскетболист!

Выступающий за испанский клуб из города Бильбао эстонский баскетболист Кристиан Кулламяэ стал главным героем домашнего поединка, в котором его команда одержала победу над командой из Гранады, сообщает Rus.ERR.
Все решилось на последних секундах, когда хозяева площадки смогли вырвать победу со счетом 94:93. Эстонский баскетболист был неудержим и забивал мячи из любых позиций, из-под кольца, со средней дистанции, и со своей привычной позиции — дальними трехочковыми бросками. Испанские комментаторы хорошо выучили его фамилию и не уставали на протяжении всего матча повторять ее многократно.
По итогам всех матчей минувшего тура Кулламяэ был назван лучшим игроком.