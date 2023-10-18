Лучшим игроком завершившегося тура чемпионата Испании стал эстонский баскетболист!

Все решилось на последних секундах, когда хозяева площадки смогли вырвать победу со счетом 94:93. Эстонский баскетболист был неудержим и забивал мячи из любых позиций, из-под кольца, со средней дистанции, и со своей привычной позиции — дальними трехочковыми бросками. Испанские комментаторы хорошо выучили его фамилию и не уставали на протяжении всего матча повторять ее многократно.