Спасательный департамент напоминает: пожар может произойти из-за незначительной мелочи

Для того чтобы вспыхнул пожар, достаточно перегруженного удлинителя или оставленной на плите прихватки. Несчастный случай может произойти даже из-за совершенно безобидной с виду привычки.
Зима с каждым днем все ближе, и для обогрева используются электрические радиаторы, тепловентиляторы и т. п. Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет подчеркнула, что перед использованием подобных приборов следует обязательно проверить электросистему здания. Не менее важно и прочитать инструкцию по эксплуатации и убедиться, что прибор не перегрузит удлинитель и электропроводку дома.
Таавет обращает внимание, что ни в коем случае нельзя использовать электроприборы, которые отслужили свое или имеют явные дефекты.
Главное – проверить электросистему. Из статистики Спасательного департамента следует, что причиной большинства пожаров в зданиях стала электросистема или ее отказ.
Оставленная на радиаторе одежда также может стать причиной возгорания. Таавет привела в пример пожар, вспыхнувший в общежитии Таллиннского университета на улице Кару: причиной возгорания как раз стала одежда, висевшая на электрорадиаторе.
Электричество – не единственная опасность
Что касается опасностей, подстерегающих нас дома, осторожнее следует быть не только с электричеством и электроприборами. Чем холоднее погода, тем актуальнее становятся и опасности, не связанные с электричеством.
Таавет отметила, что в прошлом году каждый пятый пожар в жилых помещениях начался из-за отопительной системы. Значительная часть этих происшествий была связана с использованием отопительного прибора. Например, рядом с ним лежал мусор, бумага или дрова. Также проблемой было хранение горячей золы в легковоспламеняющейся емкости (пластмассовом ведре, картонной коробке, целлофановом пакете и т. д.).
Высокая температура и легковоспламеняющиеся предметы – вещи несовместимые. Такая, казалось бы, мелочь, как оставленная рядом с плитой горячая зола, может незаметно подвергнуть угрозе и ваше имущество, и вашу жизнь.
Несчастный случай может произойти, когда вас нет дома
Хорошо, если вы быстро заметили случившееся, и ущерб был незначительный, но что будет, если вас не окажется дома?
Менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт приводит опыт одной молодой семьи. Так, в их доме произошел пожар, который мог бы закончиться весьма печально, если бы никого не было дома. Причиной несчастного случая стал холодильник.
«К счастью, в тот момент дома находился их ребенок-подросток, и опасность удалось быстро ликвидировать», – сказала Хунт и добавила, что случившееся заставило хозяев дома серьезно задуматься. Они поняли, что есть множество моментов, когда дома никого нет – когда семья на детской площадке или в магазине, – и от локального датчика в этом случае пользы не будет.
По словам Хунт, умный датчик повышает чувство безопасности, даже когда дома никого нет. «Если дети одни и дома что-то случится, родители быстро узнают об этом. При необходимости можно проинструктировать детей, отправить к ним помощь или поехать на помощь самим», – добавила она.