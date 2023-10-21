Спасательный департамент напоминает: пожар может произойти из-за незначительной мелочи

Высокая температура и легковоспламеняющиеся предметы – вещи несовместимые. Такая, казалось бы, мелочь, как оставленная рядом с плитой горячая зола, может незаметно подвергнуть угрозе и ваше имущество, и вашу жизнь.

Несчастный случай может произойти, когда вас нет дома

Хорошо, если вы быстро заметили случившееся, и ущерб был незначительный, но что будет, если вас не окажется дома?

Менеджер услуги G4S Nublu Эвели Хунт приводит опыт одной молодой семьи. Так, в их доме произошел пожар, который мог бы закончиться весьма печально, если бы никого не было дома. Причиной несчастного случая стал холодильник.

«К счастью, в тот момент дома находился их ребенок-подросток, и опасность удалось быстро ликвидировать», – сказала Хунт и добавила, что случившееся заставило хозяев дома серьезно задуматься. Они поняли, что есть множество моментов, когда дома никого нет – когда семья на детской площадке или в магазине, – и от локального датчика в этом случае пользы не будет.