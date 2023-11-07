Комиссия поддерживает использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас отметил, что Европейский союз принял 11 пакетов санкций в отношении России, развязавшей против Украины агрессивную войну. ЕС планирует ужесточить санкции, чтобы повысить цену агрессии для России. «В то же время, мы на внутригосударственном уровне должны внести уточнения в законы, чтобы никто не смог найти лазейки в уже существующих санкциях. Также необходимо создать регулирование, которое позволило бы использовать для возмещения нанесенного Украине войной ущерба активы, замороженные в Эстонии на основании международных санкций», - сказал он.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, нанесенный Россией Украине. Помимо этого, законопроект уточняет компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дает более четкие правовые основания для применения этих санкций и ведения надзора за ними.