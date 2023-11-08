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Кая Каллас: необходимо полное торговое эмбарго в отношении России

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Кая Каллас на инфочасе правительства в Рийгикогу подтвердила, что санкции, введенные в отношении России, работают.

Каллас подчеркнула, что применение санкций необходимо продолжать. Правительство Эстонии также приняло решение по предложениям в отношении нового пакета санкций. «Наше предложение - это полное торговое эмбарго, и именно по той причине, что такую меру легче всего контролировать. Мы сейчас видим, что очень много людей пользуются транзитными возможностями, чтобы поехать в Кыргызстан или в другие страны, для попадания в которые нужно проехать через Россию, но есть подозрение, что перевозимые ими товары на самом деле не идут в эти страны, а предназначены для России», - пояснила премьер-министр.

«Разговоры о том, что санкции не работают, не соответствуют действительности. Мы видим, что реальный дефицит российского бюджета составляет около трети его объема. Власти России не могут компенсировать этот дефицит за счет кредитов на внешних рынках», - отметила Каллас, добавив, что Россия не может брать кредиты на внешних рынках именно из-за санкций.

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