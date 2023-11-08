Кая Каллас: необходимо полное торговое эмбарго в отношении России

Каллас подчеркнула, что применение санкций необходимо продолжать. Правительство Эстонии также приняло решение по предложениям в отношении нового пакета санкций. «Наше предложение - это полное торговое эмбарго, и именно по той причине, что такую меру легче всего контролировать. Мы сейчас видим, что очень много людей пользуются транзитными возможностями, чтобы поехать в Кыргызстан или в другие страны, для попадания в которые нужно проехать через Россию, но есть подозрение, что перевозимые ими товары на самом деле не идут в эти страны, а предназначены для России», - пояснила премьер-министр.