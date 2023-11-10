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Алексей Яшин: при любом новом председателе исход недовольных из «Ээсти 200» не начнется

Павел Соболев
, журналист
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  • Лаури Хуссару на посту спикера Рийгикогу приходится делать более тяжелую работу, чем делал Юри Ратас
  • У правящей коалиции нет никаких причин для распада
  • Партия «Ээсти 200» не делится на лагеря, как это всегда было у центристов

В начале этой недели Лаури Хуссар сообщил, что уходит с поста председателя партии «Ээсти 200», объяснив это сложностью совмещения руководства партией и руководства парламентом, работа которого нарушена обструкцией. О том, действительно ли это была самая главная причина отставки Хуссара, или были и другие, столь же значительные, а также о том, как «Ээсти 200» может измениться под руководством нового председателя, в студии Postimees порассуждал член правления партии «Ээсти 200» Алексей Яшин.

Лаури Хуссар, объясняя причины отставки с поста председателя партии, сказал, что ему необходимо сосредоточиться на работе спикера Рийгикогу. При этом в качестве самых вероятных сменщиков Хуссара в прессе называют двух министров - Кристину Каллас и Маргуса Цахкна. Цахкна 10 ноября утром сообщил о намерении баллотироваться на пост председателя партии.

- Алексей, трудно представить себе, что Кристина Каллас и Маргус Цахкна на постах министров жалуются на нехватку работы: у Каллас - переход на эстонский язык школьного образования и забастовка учителей, Цахкна на посту главы МИДа едва ли страдает от избытка свободного времени с учетом идущих в мире войн. Да, Лаури Хуссар сказал, что обструкция, устроенная в парламенте оппозицией, требует сосредоточения на работе в Рийгикогу, но все же не звучат ли названные Хуссаром причины отставки не совсем убедительно для общественности?

- Начну с небольшого уточнения, а потом уже отвечу по существу. Все-таки некоторые оппозиционные фракции одумались, и центристы и «Отечество» уже не принимают участие в обструкции, устроенной EKRE. Сейчас именно EKRE держит в заложниках весь парламент и весь процесс законопроизводства. Ситуация действительно серьезная. Она требует каждый день очень много сил и внимания и в этом смысле Лаури Хуссар высказался очень верно, что трудно совмещать работу спикером со строительством партии, которая после выборов стала правящей партией с большой представленностью в парламенте.

Еще буквально полгода назад это была партия, в которой на полную ставку работала пара человек. То есть это была стартаперская организация, а теперь это правительственная партия, и руководить ею - это, что называется, работа на полную ставку, и для человека с серьезным опытом.

В то же самое время то, что у нас происходит сейчас в парламенте, это совершенно новая ситуация, которой у нас никогда не было. Да, Юри Ратас говорит, что он легко справлялся с тем, чтобы одновременно и руководить партией, и быть спикером Рийгикогу, но ведь и ситуация была совсем другая, тогда это было делать немного попроще. Сейчас к работе спикером Рийгикогу приходится подходить иначе.

Когда мы обсуждали это в правлении партии, то Лаури приводил те же аргументы, которые известны общественности. Не было ничего похоже на то, что для СМИ говорится одно, а для «своих» - другое. Мне слова Лаури Хуссара показались убедительными.

Конечно, у нас были и другие проблемы, все началось со скандала с Йоханной-Марией Лехтме, никто не мог его предвидеть, и, наверное, нам надо было реагировать на него чуть быстрее. Были и скандалы внутри партии, с некоторыми людьми, которые были недовольны, как сложилась их личная ситуация в партии, ситуация, например, с их местами в избирательных списках.

Чуть позднее на первый план вышла проблема с экономическим спадом, с бюджетом государства, который было тяжело составлять в этом году, и тоже тяжело будет и в последующие годы. Нам не хотелось бы в чем-то вдруг перестать сотрудничать с партиями правящей коалиции и только лишь в погоне за дешевой популярностью начать раскачивать лодку, начать критиковать людей и ссориться с ними. Повторюсь, у нас были и проблемы внутри партии, две должности, которые были у Лаури Хуссара, очень серьезные и тяжелые, и Лаури высказался очень объективно и прагматично.

Он признал, что не является суперчеловеком, и не сможет решить эти обе задачи так, чтобы за каждую можно было бы поставить твердую четверку. Поэтому я очень уважаю его решение вовремя отойти в сторону и дать возможность возглавить партию кому-то, кто в этой конкретной ситуации лучше подходит для подобной работы.

- Можно ли хотя бы отчасти считать отставку Лаури Хуссара сигналом, который партия посылает своим избирателям, сигналом о том, что «Ээсти 200» объясняет падение рейтинга не только не зависящими от нее обстоятельствами, вроде сложной экономической ситуации, разоренной предыдущими правительствами госказны или персональных проблем отдельных людей, например, Йоханны-Марии Лехтме, но и своими собственными просчетами и недоработками? И что выборы нового председателя - это создание условий для более эффективной работы над ошибками?

- Рейтинг «Ээсти 200» сейчас действительно опустился до избирательного порога, но мы - молодая партия, и всего год назад мы были почти на таком же уровне, ну, наверное, только немного повыше. У нас долгое время было 7-8 процентов в рейтингах, потом мы очень сильно поднялись. Потом показали отличный результат на выборах, и вот теперь мы наблюдаем спад.

Я считаю, что и средний избиратель партии «Ээсти 200», и средний член этой партии является очень критичным человеком. У наших избирателей были очень высокие ожидания относительно нашей кампании, относительно нашей деятельности в правительстве. Но не случилось такого, что при сложнейшей ситуации в экономике, при огромных проблемах с бюджетом, партия с 14 местами в Рийгикогу смогла что-то очень быстро изменить. Так что это одна из причин падения рейтинга: ожидания от нас были очень высокими, а пока что у нас получилось реализовать только процентов 20 от своих обещаний.

Однако очень многие наши обещания были «долгоиграющими», то есть касающимися долгосрочной перспективы. Я думаю, что первые возможности увидеть результаты обещанной нами ревизии госбюджета, обещанного строительства персонального государства мы сможем увидеть только в середине 2024 года. Сейчас я работаю с министром экономики, сотрудничаю с коллегами в других министерствах, и вижу, что мы идем в выбранном нами направлении. И вот когда мы будем составлять госбюджет 2025 года, тогда люди должны увидеть, что стояло за всеми этими нашими слоганами.

Тогда и можно будет судить, есть ли смысл в такой партии, как «Ээсти 200», или нет. Ну вот если и тогда у нас не будет никаких результатов, тогда я сам скажу, что смысла нет. Но пока что я вижу просто то, что рейтинг молодой партии колеблется, у нас нет конкретного избирателя, то есть такого, кто десятилетиями привык голосовать за одну и ту же партию. Поддержавший нас на выборах избиратель очень критично относится к деятельности нашей партии. Смотрит на каждое сказанное нами слово, на то, что мы делаем или чего, наоборот, не делаем.

На основании этого люди могут очень быстро изменить предпочтения и больше не поддерживать нас. Для того же, чтобы наша партия вернула себе высокие показатели поддержки, ее новый председатель должен показать, что у нас по-настоящему имеется долгосрочный план действий. Особенно в части экономики и составления бюджета государства.

Мы должны четко показать, что мы будем делать с энергетикой, с эстонскими ресурсами. Что мы делаем с рабочей силой. Сколько специалистов мы можем подготовить в наших университетах, скольких надо найти за границей. У нас должен быть адекватный план в отношении налоговой системы. Ориентированный на поднятие или, быть может, даже и на снижение налогов, но убедительно обоснованный. Новый председатель партии должен будет донести этот план и до наших коалиционных партнеров, и до всей эстонской общественности. И тогда мы сможем поговорить о том, каково будущее нашей партии.

- Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс сказал на этой неделе, что хотя он сейчас никаких угроз для устойчивости правящей коалиции не видит, в то же время его беспокоит падение рейтингов реформистов и «Ээсти 200». Он сказал, что любая партия, когда у нее падает рейтинг, ищет способы его поднять, и его тревожит, что коалиционные партнеры социал-демократов, руководствуясь такими целями, могут захотеть принять какие-то привлекательные для общества шаги, но с которыми, например, социал-демократы будут не согласны. Есть ли сейчас какие-то серьезные угрозы для прочности правящей коалиции?

- Нет, мы в «Ээсти 200» сейчас такой угрозы совершенно не видим. Мне кажется, мне известны все основные претенденты на пост председателя, и я уверен, что, кто бы из них ни стал новым руководителем партии, наша нацеленность на сотрудничество с нынешними коалиционными партнерами никоим образом не изменится. То есть не произойдет мировоззренческих изменений, мы останемся либеральной, прогрессивной партией, выступающей за открытую Эстонию. И реформисты и социал-демократы среди всех партий разделяют эти наши взгляды лучше всего.

Так что разумное сотрудничество у нас лучше всего получается именно с ними. Я не вижу ни одной причины, по которой мы могли бы с ними разодраться и рассориться. Да, Лаури Ляэнеметс точно подметил, что партии с низким рейтингом часто стараются сделать что-то популярное, но я могу твердо сказать, что «Ээсти 200» не пришло в политику для того, чтобы гоняться за какой-то дешевой популярностью. Мы не мыслим так, что если у нас упал рейтинг, то тогда было бы здорово врезать по Кае Каллас, по Юри Ратасу или по EKRE.

Я не думаю, что так правильно поступать. Если вы заметили, «Ээсти 200» в последнее время ни с кем не вступает в конфронтацию. Мы не вступаем сейчас ни с кем в драки, потому что это явно не то, что нужно сейчас Эстонии. Думаю, что и избиратель сейчас в первую очередь ждет хорошего плана по выправлению экономической ситуации, по планированию госбюджета, и я вижу, что реформисты и социал-демократы - это те люди, с которым как раз и стоит обсуждать все эти моменты, и, будем надеяться, вплоть до победного конца.

- Часто применительно к теме борьбы за пост главы Центристской партии совсем недавно использовались такие понятия как «крыло Кийка» и «крыло Кылварта». В этом году кое-где в эстонских СМИ при обсуждении конфликтных ситуаций внутри «Ээсти 200» стали проскальзывать понятия «крыло Кристины Каллас» или «крыло Хуссара». Есть ли хоть какие-то признаки такого дробления «Ээсти 200» на два лагеря, если да, можно ли предположить, что выбор нового председателя «Ээсти 200» станет борьбой ноздря в ноздрю двух кандидатов? Или Маргус Цахкна будет единственным и компромиссным кандидатом?

- Я думаю, что в любом коллективе, будь это или частный сектор, или политика, очень важна интеллектуальная дискуссия. Но Центристская партия - это партия старой школы, старого порядка, она существует десятки лет, ее история очень долгая. И сама история конфликта эстоноязычных и русскоязычных политиков - она ведь тоже стара как мир. Я еще в школьные годы стал интересоваться политикой, и отлично помню, что эта тема всегда была актуальна.

Этот конфликт этих двух направлений всегда существовал по-настоящему. То, насколько серьезным этот конфликт был в Центристской партии, мы можем понять теперь, когда мы видим, как люди стали уходить из этой партии после избрания Михаила Кылварта председателем. Но с «Ээсти 200» такого не случится. Маргус Цахкна уже сказал, что перед тем, как принять решение о баллотировании на пост председателя, он поговорил и с Кристиной Каллас, и с Лаури Хуссаром, и с Хендриком Йоханнесом Террасом, и со всеми членами нашей фракции в Рийгикогу.

Поговорив с ними, он объявил, что собирается баллотироваться. Для меня лично наша партия хороша и позитивна тем, что люди сидят за одним столом и честно все обсуждают, обсуждают, что для нас будет лучше и как быть дальше. Нет такого, чтобы одна компания обсуждала что-то в своем кругу, а другая - что-то в своем, и потом происходит какое-то столкновение.

Поэтому я уверен: кто бы не стал нашим новым председателем, исхода из партии недовольных результатами выборов не произойдет. Но времени мало, выборы должны состояться уже в следующее воскресенье. И я очень надеюсь, что в течение этой остающейся недели будет очень много интеллектуальных дебатов между людьми, которые выдвинут свою кандидатуру. При этом я жду именно интеллектуальной, а не какой-то кровавой борьбы.

Смотрите запись полной версии беседы!

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