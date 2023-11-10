Алексей Яшин: при любом новом председателе исход недовольных из «Ээсти 200» не начнется

Еще буквально полгода назад это была партия, в которой на полную ставку работала пара человек. То есть это была стартаперская организация, а теперь это правительственная партия, и руководить ею - это, что называется, работа на полную ставку, и для человека с серьезным опытом.
В то же самое время то, что у нас происходит сейчас в парламенте, это совершенно новая ситуация, которой у нас никогда не было. Да, Юри Ратас говорит, что он легко справлялся с тем, чтобы одновременно и руководить партией, и быть спикером Рийгикогу, но ведь и ситуация была совсем другая, тогда это было делать немного попроще. Сейчас к работе спикером Рийгикогу приходится подходить иначе.
Когда мы обсуждали это в правлении партии, то Лаури приводил те же аргументы, которые известны общественности. Не было ничего похоже на то, что для СМИ говорится одно, а для «своих» - другое. Мне слова Лаури Хуссара показались убедительными.
Конечно, у нас были и другие проблемы, все началось со скандала с Йоханной-Марией Лехтме, никто не мог его предвидеть, и, наверное, нам надо было реагировать на него чуть быстрее. Были и скандалы внутри партии, с некоторыми людьми, которые были недовольны, как сложилась их личная ситуация в партии, ситуация, например, с их местами в избирательных списках.
Чуть позднее на первый план вышла проблема с экономическим спадом, с бюджетом государства, который было тяжело составлять в этом году, и тоже тяжело будет и в последующие годы. Нам не хотелось бы в чем-то вдруг перестать сотрудничать с партиями правящей коалиции и только лишь в погоне за дешевой популярностью начать раскачивать лодку, начать критиковать людей и ссориться с ними. Повторюсь, у нас были и проблемы внутри партии, две должности, которые были у Лаури Хуссара, очень серьезные и тяжелые, и Лаури высказался очень объективно и прагматично.