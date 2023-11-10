Алексей Яшин: при любом новом председателе исход недовольных из «Ээсти 200» не начнется

Еще буквально полгода назад это была партия, в которой на полную ставку работала пара человек. То есть это была стартаперская организация, а теперь это правительственная партия, и руководить ею - это, что называется, работа на полную ставку, и для человека с серьезным опытом.

В то же самое время то, что у нас происходит сейчас в парламенте, это совершенно новая ситуация, которой у нас никогда не было. Да, Юри Ратас говорит, что он легко справлялся с тем, чтобы одновременно и руководить партией, и быть спикером Рийгикогу, но ведь и ситуация была совсем другая, тогда это было делать немного попроще. Сейчас к работе спикером Рийгикогу приходится подходить иначе.

Когда мы обсуждали это в правлении партии, то Лаури приводил те же аргументы, которые известны общественности. Не было ничего похоже на то, что для СМИ говорится одно, а для «своих» - другое. Мне слова Лаури Хуссара показались убедительными.

Конечно, у нас были и другие проблемы, все началось со скандала с Йоханной-Марией Лехтме, никто не мог его предвидеть, и, наверное, нам надо было реагировать на него чуть быстрее. Были и скандалы внутри партии, с некоторыми людьми, которые были недовольны, как сложилась их личная ситуация в партии, ситуация, например, с их местами в избирательных списках.