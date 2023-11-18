Кая Каллас: на приведение государственных финансов в порядок уйдет год или два

«Проблемы Эстонии начались в 2016 году, когда Партию реформ отправили отдыхать, а первое правительство Юри Ратаса получило доступ к государственному бюджету. Резервы начали быстро растаскивать, а когда они закончились, начали брать в долг и рассказывать сказку о "невозвратных кредитах"», - сказала Каллас.

«В 2019 году к власти пришла коалиция Центристской партии, EKRE и «Отечества». У руля страны встали настоящие "экономические кратты". Жизнь была прекрасной, всем раздавали торты, а для покрытия текущих расходов брались "невозвратные кредиты". Вдобавок ко всему планомерно и систематически издевались над соседями и союзниками, чтобы потом снова отпраздновать свои достижения тортами и напитками в машину», - вспоминала Каллас.

«Праздник и свистопляска продолжались до прихода ковида. Затем последовали война в Украине и энергетический кризис. Кризисы, которые невозможно было предвидеть, но на смягчение которых были рассчитаны резервы», - сказала Каллас.