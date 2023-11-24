Известный лоббист более активного использования технологий искусственного интеллекта, один из отцов компьютерной эры Билл Гейтс обещает землянам резкое сокращение рабочей недели в будущем, где «машины производят еду».
«Работать только три дня в неделю». Билл Гейтс обещает светлое будущее благодаря искусственному интеллекту
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс верит, что человечеству в будущем «не придется так много работать», и оно сможет перейти к трехдневной рабочей неделе. Об этом миллиардер заявил в подкасте What Now?
«Если в конце концов вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, то, наверное, это ок», - цитирует Business Insider ответ Гейтса на вопрос, угрожает ли развитие искусственного интеллекта (ИИ) рабочим местам.
Гейтс не сомневается в реальности мира, в котором «машины могут производить всю еду и прочее», а людям не придется работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.
Еще летом Гейтс заявлял, что развитие ИИ вынудит работодателей тратиться на поддержку и переподготовку рабочих.
«Некоторым работникам потребуется поддержка и переподготовка, когда мы осуществим переход к рабочему месту, основанному на искусственном интеллекте. Это роль правительств и бизнеса, и им нужно будет хорошо ее исполнить, чтобы работники не остались позади, чтобы избежать такого рода нарушений в жизни людей, которые произошли во время сокращения рабочих мест в промышленности в США. Кроме того, имейте в виду, что это не первый случай, когда новая технология вызывает большой сдвиг на рынке труда. Я не думаю, что влияние ИИ будет таким же драматичным, как промышленная революция, но оно определенно будет таким же значительным, как появление персональных компьютеров», - писал Гейтс в своем блоге в июле.
Тема развития ИИ заметно беспокоит интересующихся. По данным опросов общественного мнения в США, 79% опрошенных работников заявили, что опасаются снижения зарплат из-за развития и большего внедрения технологий искусственного интеллекта.
Гейтс - один из самых известных лоббистов ИИ, но не единственный, кто периодически рисует светлое будущее в стилистике Остапа Бендера из «12 стульев» Ильфа и Петрова.
«Ваши дети будут жить до 100 лет и не будут болеть раком благодаря технологиям, а работать они будут, скорее всего, три с половиной дня в неделю», - заявлял в октябре в интервью Bloomberg глава финансовой корпорации JPMorgan Джейми Даймон.
При этом другие долларовые миллиардеры, сколотившие состояние на адаптации современных технологий для нужд обывателей, за полгода до новых обещаний Гейтса призывали приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта минимум на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности. Среди авторов призыва оказались глава Tesla Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк.
Билл Гейтс тогда отказался поддержать идею приостановки новой технологической «гонки вооружений», заявив, что подобные призывы «не решат проблем». Уже в ноябре Илон Маск заявил, что искусственный интеллект физически облегчит жизнь людей.
В мае 2023 года знаменитый ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом искусственного интеллекта», заявил, что уходит из технологического гиганта Google, чтобы открыто говорить об опасностях, связанных с развитием технологий в этой области.
Ранее в ноябре о том, что искусственный интеллект физически облегчит жизнь людей успел заявить Илон Маск.
Обещанием трехдневной рабочей недели Билл Гейтс перебил предыдущую дискуссию о целесообразности перехода на четырехдневную рабочую неделю, которая будоражит умы уже несколько лет. О таких экспериментах в Эстонии Postimees рассказывал в декабре 2022 года. Думали об этом и власти Финляндии, но при прежнем правительстве, которое возглавляла Санна Марин.
Работать меньше при той же зарплате: в Европе все чаще встречается четырехдневка. Будет ли так в Эстонии?
До Гейтса сокращение рабочей недели с развитием технологии ИИ вслух в Эстонии увязывала компания Elisa.