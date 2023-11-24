«Работать только три дня в неделю». Билл Гейтс обещает светлое будущее благодаря искусственному интеллекту

«Некоторым работникам потребуется поддержка и переподготовка, когда мы осуществим переход к рабочему месту, основанному на искусственном интеллекте. Это роль правительств и бизнеса, и им нужно будет хорошо ее исполнить, чтобы работники не остались позади, чтобы избежать такого рода нарушений в жизни людей, которые произошли во время сокращения рабочих мест в промышленности в США. Кроме того, имейте в виду, что это не первый случай, когда новая технология вызывает большой сдвиг на рынке труда. Я не думаю, что влияние ИИ будет таким же драматичным, как промышленная революция, но оно определенно будет таким же значительным, как появление персональных компьютеров», - писал Гейтс в своем блоге в июле.