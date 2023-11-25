Санкции Запада против РФ за вторжение в Украину провалились?

При этом экономист уверен, что было бы «неправдой говорить, что санкции вообще никак не повлияли» на ситуацию в России и на ее экономику. Весь рост ВВП, по его оценке, фиксируется лишь за счет военного производства. Однако санкции в принципе не могут разрушить экономику, а российскую - в особенности, потому что Россия является экспортером сырья, добавил Сергей Алексашенко. «Тем более, санкции, а это прежде всего финансовые ограничения, не могут остановить войну. Никакие финансовые ограничения на волю и сознание Путина, скорее всего, повлиять не могут», - признал эксперт.

В России «еще не военная, но военизирующаяся экономика»

Более полутора лет войны с Украиной и действия западных санкций между тем изменили в России тип экономики: это «еще не военная, но военизирующаяся экономика», заметил в эфире «DW Новости Шоу» экономист Игорь Липсиц. «Весь рост промышленности и ВВП обеспечивается обрабатывающей промышленностью, а в ней - в основном военным производством. Это вызывает тот перекос, что был у советской экономики, хотя пока он не достиг советских масштабов», - указывает Липсиц. Деньги на внутреннем рынке все сложнее потратить, а импортные товары становятся все дороже, даже китайский импорт, добавил Липсиц, который был одним из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.