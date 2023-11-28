Мэра Кохтла-Ярве отправили в отставку вместе со всей командой

Вотум недоверия инициировали депутаты горсобрания от Центристской партии и Социал-демократической партии. Они заявили , что у членов мэрии зачастую высокомерное отношение к членам горсобрания, к их просьбам и выполнению возложенных на них задач, что не позволяет сотрудничать.

Горуправление Вирве Линдер, в которое входили также вице-мэры Эрик Сечков, Кайре Йыэ и Ольга Пихлак, пробыло у власти в качестве горуправления меньшинства менее десяти месяцев. В феврале этого года за утверждение горуправления в должности проголосовали всего девять депутатов. Однако благодаря тому, что центристы решили не участвовать в голосовании, команда Линдер была утверждена в должности, поскольку голосов в поддержку оказалось больше, нежели голосов против.