Мэра Кохтла-Ярве отправили в отставку вместе со всей командой

Кохтла-Ярвеское горсобрание на сегодняшнем внеочередном заседании выразило недоверие горуправе во главе с Вирве Линдер. Им удалось продержаться у власти менее десяти месяцев, пишет Põhjarannik.
За отставку команды Вирве Линдер проголосовали 14 депутатов, 10 были против и один член собрания отсутствовал.
Всего в Кохтла-Ярвеском горсобрании 25 членов.
Вотум недоверия инициировали депутаты горсобрания от Центристской партии и Социал-демократической партии. Они заявили, что у членов мэрии зачастую высокомерное отношение к членам горсобрания, к их просьбам и выполнению возложенных на них задач, что не позволяет сотрудничать.
По словам Вирве Линдер, главной целью переворота власти является восстановление в Кохтла-Ярве прежнюю центристскую власть и стиль правления.
Горуправление Вирве Линдер, в которое входили также вице-мэры Эрик Сечков, Кайре Йыэ и Ольга Пихлак, пробыло у власти в качестве горуправления меньшинства менее десяти месяцев. В феврале этого года за утверждение горуправления в должности проголосовали всего девять депутатов. Однако благодаря тому, что центристы решили не участвовать в голосовании, команда Линдер была утверждена в должности, поскольку голосов в поддержку оказалось больше, нежели голосов против.