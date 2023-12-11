СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избитые мужем жена и теща, сгоревший курятник, мошенничество на сумму почти 24 000 евро

На выходных в пограничном пункте «Нарва-1» были выявлены нарушения визового режима у одного гражданина России и у одного гражданина Молдовы. Гражданам были выписаны штрафы, выданы предписания покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

В выходные два человека были обнаружены на Нарвском водохранилище и один - на Чудском озере, несмотря на действующий запрет на выход на лед. Пограничники провели с ними беседу, двоих предупредили устно, а третьего оштрафовали на 80 евро.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 27 граждан Молдовы, 10 - России, три - Сербии, три - Израиля, два - Грузии и по одному - Армении и Чили.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пять граждан Молдовы, четырех граждан Грузии, двух граждан России и одного гражданина Украины

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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