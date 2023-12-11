Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о насилии со стороны мужчины в адрес его жены и ее матери, а также о мошенничестве на сумму почти 24 000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о возгорании сарая в деревне Вана-Кастре волости Кастре, в результате которого был уничтожен курятник, а 30 кур погибли в огне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избитые мужем жена и теща, сгоревший курятник, мошенничество на сумму почти 24 000 евро
Насилие
8 декабря поступило сообщение, что 27-летняя женщина ударила 38-летнего мужчину острым предметом в многоквартирном доме на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ.
8 декабря поступило сообщение, что на улице Виру в Кесклинне неизвестный ударил 15-летнего и 18-летнего юношу.
9 декабря поступило сообщение, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил свою 41-летнюю жену в многоквартирном доме на улице Лийкури в Ласнамяэ. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
9 декабря поступило сообщение, что 38-летний мужчина нанес телесные повреждения 35-летней женщине в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
9 декабря поступило сообщение, что 40-летний мужчина избил 24-летнюю женщину в многоквартирном доме на улице Якоби в Кесклинне.
9 декабря поступило сообщение, что неизвестный мужчина ударил 14-летнюю девочку и отобрал у нее мобильный телефон на улице Коплиранна в Пыхья-Таллинне.
9 декабря в полицию поступило сообщение, что 49-летний мужчина избил свою жену и ее мать в ходе конфликта в многоквартирном доме на улице Сыпрузе в Ахтме. Полиция арестовала нападавшего.
9 декабря в полицию поступило сообщение, что 51-летняя женщина в Раквере во время ссоры избила 32-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения.
8 декабря в полицию поступило сообщение, что 7 декабря 19-летний юноша напал на знакомую 32-летнюю женщину возле автовокзала в центре Пярну.
9 декабря в полицию поступило сообщение, что 31-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу в квартире в Пярну. Полиция задержала 31-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
9 декабря в полицию поступило сообщение, что 36-летний мужчина, будучи пьяным, украл из магазина в торговом центре в Пярну две куртки общей стоимостью почти 380 евро. 36-летний мужчина был задержан охранником, когда проходил через ворота безопасности.
8 декабря в полицию поступило сообщение, что из незапертого гаража в Кохила были украдены катализаторы и другие автомобильные детали. Ущерб составил 2 500 евро.
8 декабря в полицию поступило сообщение, что в ноябре из незапертого гаража в Курессааре были украдены три электросамоката, два из которых были возвращены владельцу, но черный электросамокат Xiaomi Mi до сих пор не найден. Ущерб составил 250 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась женщина, которой позвонил якобы оператор Tele2 и сообщил, что на ее телефоне вирус, для удаления которого ей необходимо скачать программу AnyDesk и подтвердить транзакции с помощью PIN-кодов. Ущерб от мошенничества составляет 5050 евро.
В начале декабря мошенник позвонил 48-летнему мужчине и представился сотрудником полиции. В результате мошенничества он выманил у него 9100 евро.
В ноябре 79-летней женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что ее банковский счет был взломан. Женщине пришлось открыть счет в LHV и подтвердить операции с помощью PIN-кодов. Ущерб от мошенничества составил 1900 евро.
В ноябре мошенник, представившийся оператором Elisa, позвонил 66-летней женщине и утверждал, что ей пытаются позвонить мошенники, после чего переадресовал ее звонок якобы в банк. Женщина должна была скачать программу AnyDesk, чтобы предотвратить мошеннические звонки, и подтвердить операцию с помощью PIN-кодов. Затем она была соединена с якобы полицейским, который попросил ее снять наличные со своего счета и передать их курьеру. Ущерб от мошенничества составил 23 790 евро.
На прошлой неделе 69-летней женщине позвонили через приложение Whatsapp и якобы сотрудник банка заявил, что кто-то пытается взять кредит с ее банковского счета. Чтобы предотвратить это, женщине пришлось скачать программу AnyDesk и подтверждать транзакции с помощью PIN-кодов. Ущерб от мошенничества составил 2070 евро.
9 декабря в полицию поступило сообщение, что 9 октября жительница Пярнумаа зарегистрировалась в Facebook как пользователь инвестиционной платформы Yourglobaldeal, после чего с ней связались и попросили загрузить приложение AnyDesk. Через это приложение были проведены различные финансовые операции. Ущерб составил 7 250 евро.
Безопасность на границе
10 декабря из Хельсинки в таллиннский порт Ванасадам прибыл гражданин Турецкой Республики, родившийся в 1994 году, в отношении которого было принято решение о депортации. Патруль пограничного пункта проверил мужчину и установил, что у него нет законных оснований для пребывания в Шенгенской зоне. Мужчина был задержан и доставлен в центр задержания. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию, введен внутренний запрет на въезд на три года и наложен штраф в размере 75 штрафных единиц, что составляет 300 евро. Позже он уехал обратно в Хельсинки на пароме.
8 декабря в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Республики Руанда, родившийся в 1986 году, прилетевший из Стамбула. У мужчины отсутствовали соответствующие документы, подтверждающие цель и условия поездки, а также достаточные средства к существованию. Его виза была признана недействительной, и ему был выдан запрет на въезд. На следующий день он вернулся обратно в Стамбул.
На выходных в пограничном пункте «Нарва-1» были выявлены нарушения визового режима у одного гражданина России и у одного гражданина Молдовы. Гражданам были выписаны штрафы, выданы предписания покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
В выходные два человека были обнаружены на Нарвском водохранилище и один - на Чудском озере, несмотря на действующий запрет на выход на лед. Пограничники провели с ними беседу, двоих предупредили устно, а третьего оштрафовали на 80 евро.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 27 граждан Молдовы, 10 - России, три - Сербии, три - Израиля, два - Грузии и по одному - Армении и Чили.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пять граждан Молдовы, четырех граждан Грузии, двух граждан России и одного гражданина Украины
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожары
9 декабря в 18:50 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании бани в жилом доме на улице Реха в Хааберсти. Жильцы дома пытались самостоятельно потушить огонь, но им было рекомендовано покинуть его в целях безопасности. Спасатели прибыли в 18:57 и обнаружили возгорание в стене за обогревателем. Спасатели потушили огонь с помощью пенного огнетушителя, а также проверили заднюю стену и второй этаж на предмет возможных источников возгорания. К счастью, жилец сумел достаточно локализовал огонь, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.
10 декабря, ночью в Таллинне в двухэтажном доме вспыхнул пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
9 декабря в 23:21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Крати-теэ в поселке Пеэтри волости Раэ горит открытым пламенем автомобиль. К 23:43 спасатели Ассаку потушили горящий легковой автомобиль струей воды.
9 декабря в 22:31 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице В.Герасимова в Нарве. По словам информатора, из-под капота машины вырывались языки плкамени, людей в машине не было. Пожар был ликвидирован к 23:03.
9 декабря в 15:13 поступило сообщение о возгорании сарая в деревне Вана-Кастре волости Кастре. Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем горела часть курятника, встроенного в соседнее здание. Пожар был ликвидирован в 16:16. В результате пожара был уничтожен курятник, 30 кур погибли в огне. По первоначальной оценке руководителя спасательной операции, пожар начался из-за дымовой трубы, которая была установлена в системе отопления с нарушением требований безопасности. Труба отопления находилась слишком близко к горючим частям здания.
9 декабря в 8:02 на Ыйсу-теэ в поселке Ыйсу из-за неосторожного курения загорелись ковер и диван. Спасатели потушили огонь ведром воды, а мужчина, оказавшийся в задымленном помещении, на машине скорой помощи был доставлен в больницу для медицинского обследования.
8 декабря в 18:30 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Касванду в волости Рапла горит легковой автомобиль. Передняя часть автомобиля, припаркованного на обочине, горела открытым пламенем, и присутствующие пытались погасить пламя с помощью огнетушителей. Однако пламя было слишком сильным. Спасатели ликвидировали пожар в моторном отсеке автомобиля к 19:35.
ДТП
9 декабря в 05:55 спасатели выехали в деревню Рыыза волости Козе на шоссе Таллинн-Тарту, где автомобиль съехал с дороги. Спасатели Козе были на месте происшествия в 06:06 и расчистили дорогу от обломков автомобиля. Находившийся в машине человек был передан врачам скорой помощи.
10 декабря в 21:14 поступило сообщение, что в деревне Кийдъярве волости Пыльва автомобиль угодил в кювет из-за сломанного дерева. Спасатели убрали дерево, которое мешало движению в обоих направлениях. Упавшему в кювет автомобилю помогли выбраться на дорогу.
Прочее
9 декабря в 21:03 спасатели отправились в Нымме к подножью горки Ванака, где катающийся на санках человек неудачно врезался в дерево и получил травмы. Скорая помощь не могла подъехать к пострадавшему, поэтому спасатели Нымме помогли транспортировать пострадавшего на квадроцикле до машины скорой помощи.
10 декабря в 22:22 поступило сообщение о сработавшем детекторе газа в многоквартирном доме на улице Кескпуйестеэ в городе Кивиыли, волость Люганузе. В квартире использовалась газовая плита. Спасатели зафиксировали небольшую утечку газа в квартире. Квартиру проветрили, перекрыли газовый кран в квартире и запретили пользоваться газовым прибором до его проверки.
10 декабря в 2:58 в городе Раквере, в многоквартирном доме на улице Тулевику, слышались стуки и стоны из-за стены. На стук в дверь никто не отвечал. Пожарные открыли дверь и помогли упавшей на пол пожилой женщине забраться в машину скорой помощи.