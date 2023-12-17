Бдительный житель многоквартирного дома поднял тревогу и спас жизнь соседям

Ренар (имя изменено) живет на втором этаже многоквартирного дома на улице Ропажу в Риге. 14 декабря около половины четвертого утра, он все еще не спал. Он объяснил, что не мог уснуть. Благодаря этому Ренар смог увидеть пожар.

Он выбежал из квартиры и попытался позвонить соседям, в квартире которых произошел пожар. Учитывая, что ему долгое время никто не открывал, он решил позвать на помощь. Двое жильцов квартиры спали и не открыли дверь квартиры, даже когда приехали пожарные.

Сотрудники оперативной службы проникли в горящую квартиру через окно и разбудили спящих людей. Еще несколько минут, и последствия могли быть очень серьезными.

В квартире не был установлен датчик дыма, который бы предупредил как жильцов горящей квартиры, так и соседей о потенциальной опасности. Оба пострадавших переданы медикам.