В тюрьме произошла драка: есть пострадавшие

«Пострадавшему сразу была оказана первая помощь в медицинском отделении. Заключенных не пришлось госпитализировать, их жизни ничего не угрожает, их состояние стабильное», - прокомментировал исполняющий обязанности директора Тартуской тюрьмы Таави Сиру.

Точные обстоятельства потасовки и мотив будут выяснены в ходе уголовного производства. «Наказание зависит от того, к какой статье Пенитенциарного кодекса отнесут деяние и какое наказание за это предусмотрено», - заявил Сиру.

Он не уточнил, с помощью чего один заключенный напал на другого и как такой предмет попал в тюрьму.