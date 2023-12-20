Финансирование обслуживания дорог урезали до половины от необходимого уровня

Заметное урезание финансирования произойдет в 2024 году, в который на обслуживание и развитие государственных дорог в Эстонии запланировано в общей сложности 153 млн евро, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

В дальнейшем программа предусматривает увеличение финансирования, но не до уровня предыдущих лет.

Кроме того, значительная часть инвестиций, предусмотренных программой на этот и следующий год, пойдет на строительство виадуков и развязок, связанных с железнодорожной магистралью Rail Baltica, что означает минимальные вложения в другие дороги.

Департамент транспорта отмечает, что состояние государственных дорог улучшалось на протяжении ряда лет, но с 2021 года это улучшение остановилось.