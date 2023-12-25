Опрос недели ⟩ Жители Эстонии рассказали о своих победах и разочарованиях в уходящем году

Эрик

Фото: Rene Henri Rand

Самая большая победа? Только что мы с моим лучшим другом выступили на школьном концерте, это было приурочено в Рождеству.

Самое большое поражение? Крупного поражения или большого провала в этом году, к счастью, не было. Были, скорее, маленькие неудачи, но в общем и целом ничего сильно плохого не случилось.

Лиля

Фото: Rene Henri Rand

Во-первых, мы из Украины. Я должна это сказать. Сейчас у нас война. Я смотрю телевидение: все семьи, несмотря на войну, собрались вместе, и большинство украинских семей в Эстонии тоже. И главный месседж и главная семейная ценность - в том, что они живы, здоровы и сидят за праздничным столом.

Провалы? Скажем так, у каждого человека всегда случаются провалы. И у меня были: я вот тест завалила раз. Помню, страдала-мучилась. Но на самом деле главное – это идти дальше и всегда говорить «спасибо». Потому что каждый провал – это что? Правильно: жизненный урок.

Юлия

Фото: Rene Henri Rand

Много было радостей в этом году. Путешествия в большинстве своем дают эту радость. Ты живешь в холодной стране и можешь позволить себе куда-то улететь. Ну это же очень круто, на самом деле!

Раиса

Фото: Rene Henri Rand

Ой, даже не знаю. Вот встретилась с детьми со своими. Я с Украины. У меня здесь сын. Да, это радость – встретиться с детьми. А тяжело на душе, как правило, когда болеют и уходят близкие. Ну и мира хочется.

Иванна

Фото: Rene Henri Rand

Просто радуюсь каждый день. Я рада, что у меня есть друзья. Рада, что с моей семьей все в порядке, и у меня в жизни все хорошо.

Слава

Фото: Rene Henri Rand

То, что я в Эстонии – для меня уже победа. Я сам с Украины. С войны приехать в мир – вы понимаете, большая разница. Так что у меня много побед в плане того, что жизнь налаживается, и все более-менее по-человечески.

Что пожелать читателям Rus.Postimees? Здоровья. Веры в Бога, наверное. Это самое главное. А Господь уже усмотрит. Здоровья, счастья, и чтобы не было войны.

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