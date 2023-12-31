ТОП-10: какие новости об Эстонии стали самыми читаемыми на Rus.Postimees в 2023 году?

У многих из нас есть особые новогодние традиции. Например, у редакции Rus.Postimees – публиковать в последние дни декабря рейтинги самых читаемых статей. Давайте посмотрим, какие десять связанных с Эстонией материалов зацепили читателей в 2023 году больше всего!
Swedbank проинформировал своих клиентов, что с 1 ноября будет действовать новый лимит на снятие наличных: 7500 евро в месяц, и это для всех карт в банке. До сих пор действующий лимит составлял 10 000 евро в месяц.
Поскольку День отца является в Эстонии днем, когда вывешивается государственный флаг, рано утром в воскресенье перед студенческими общежитиями Тартуского университета также были подняты флаги. Однако в обеденное время прохожий заметил, что эстонский флаг перед общежитием на Нарвском шоссе, 89 висит вверх ногами.
8. До драки пока не дошло 〉 Люди несут цветы к установленному в Таллинне подбитому российскому танку
Люди стали нести цветы к установленному на площади Вабадузе в Таллинне российскому танку Т-72, подбитому на войне в марте 2022 года. Их почти сразу убирал охранник. Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев и эстоноязычного населения.
С апреля пенсии и дневная ставка пособия по нетрудоспособности увеличились в среднем на 13,9%, а средняя пенсия выросла до 700 евро, что стало самым большим повышением за последние 15 лет.
С помощью калькулятора автоналога от Postimees каждый мог подсчитать, сколько он должен будет заплатить налога на свой автомобиль.
Министр финансов Март Вырклаэв представил законопроект о налоге на автомобили, который должен вступить в силу в 2025 году. Налог на автомобили будет состоять из двух частей: единовременный сбор при регистрации, который необходимо будет уплатить при первой регистрации транспортного средства в Эстонии, и ежегодный налог. Налог на автомобили будет взиматься с легковых автомобилей, фургонов, мотоциклов и квадроциклов. От уплаты ежегодного налога освобождаются тракторы и сельскохозяйственная техника, а также машины с проблесковыми маячками (кроме министерских) и транспортные средства, специально приспособленные для инвалидов.
В начале уходящего года торговая сеть Koduekstra сообщила о закрытии четырех магазинов и сокращении 17 сотрудников. Остальные 14 магазинов сети и интернет-магазин продолжат работу.
Новый молокозавод E-Piim в Пайде искал в свои ряды операторов, предлагая сотрудникам с большим потенциалом обучение в Нидерландах и зарплату до 2700 евро в месяц. Не хило, не правда ли?!
Грохот в Вильянди и других городах Эстонии, раздавшийся майским днем, был вызван сверхзвуковыми самолетами, проводившими учения поблизости. Стены и оконные рамы домов сотрясались, а люди недоумевали, что происходит.
В начале января 2023 года закончился переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и их ввоз в том числе в Эстонию был запрещен. По санкции попали косметика, моющие и чистящие средства, одежда, обуви и прочее.