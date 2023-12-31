ТОП-10: какие новости об Эстонии стали самыми читаемыми на Rus.Postimees в 2023 году?

Демонстрация против автоналога перед зданием Рийгикогу. На фото Урмас Рейнсау. Фото: Sander Ilvest

Министр финансов Март Вырклаэв представил законопроект о налоге на автомобили, который должен вступить в силу в 2025 году. Налог на автомобили будет состоять из двух частей: единовременный сбор при регистрации, который необходимо будет уплатить при первой регистрации транспортного средства в Эстонии, и ежегодный налог. Налог на автомобили будет взиматься с легковых автомобилей, фургонов, мотоциклов и квадроциклов. От уплаты ежегодного налога освобождаются тракторы и сельскохозяйственная техника, а также машины с проблесковыми маячками (кроме министерских) и транспортные средства, специально приспособленные для инвалидов.

Магазин Koduekstra. Фото: Koduekstra

В начале уходящего года торговая сеть Koduekstra сообщила о закрытии четырех магазинов и сокращении 17 сотрудников. Остальные 14 магазинов сети и интернет-магазин продолжат работу.

Завод E-piim скоро будет открыт. Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Новый молокозавод E-Piim в Пайде искал в свои ряды операторов, предлагая сотрудникам с большим потенциалом обучение в Нидерландах и зарплату до 2700 евро в месяц. Не хило, не правда ли?!

Истребители проводят учения в обозначенных частях воздушного пространства Эстонии. Фото: Kaitseväe peastaap

Грохот в Вильянди и других городах Эстонии, раздавшийся майским днем, был вызван сверхзвуковыми самолетами, проводившими учения поблизости. Стены и оконные рамы домов сотрясались, а люди недоумевали, что происходит.

Детская одежда. Фото: Marko Saarm/Sakala

В начале января 2023 года закончился переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении ряда потребительских товаров, происходящих из Российской Федерации, и их ввоз в том числе в Эстонию был запрещен. По санкции попали косметика, моющие и чистящие средства, одежда, обуви и прочее.