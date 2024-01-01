В новогоднюю ночь в России массово задерживали мигрантов

В Москве и Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 1 января, полиция устроила облавы на мигрантов, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы.

Как пишет газета The Moscow Times, в столице РФ во время праздничных гуляний полицейские отлавливали иностранцев из ближнего зарубежья и увозили их в автозаках под предлогом поиска правонарушений в базе. По данным Telegram-канала Sota, был задержан даже мужчина в костюме Деда Мороза: «Он оказался таджиком».

То же, как сообщает онлайн-издание «Бумага», происходило в Санкт-Петербурге у станций метро «Гостиный двор» и «Адмиралтейская», причем задержания у станции «Гостиный двор» были более массовыми.

Онлайн-издание «Фонтанка» указывает, что в общей сложности в отделы полиции из центральной части Петербурга в новогоднюю ночь были доставлены около 3000 иностранных граждан. «Более 600 из доставленных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они получили на Новый год "подарки" в виде административных протоколов. Более сотни человек при этом могут быть выдворены за пределы РФ», - уточняется в публикации.

В прошлую новогоднюю ночь в Москве и Петербурге тоже проходили массовые облавы на мигрантов, напоминает The Moscow Times. Газета приводит слова правозащитницы Валентины Чупик о том, что с начала лета 2023 года российские силовики получили указание проводить рейды в поисках мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство, чтобы отправлять их в военкоматы для постановки на воинский учет.