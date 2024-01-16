Тупиковая ситуация ⟩ Кристина Каллас: по мнению премьер-министра, никакого кризиса в сфере образования нет

«Позиция премьер-министра заключается в том, что зарплата учителей не является низкой. И у нас разное понимание того, есть ли кризис в образовании или нет, – сказала Кристина Каллас. – Я считаю, что кризис есть, и мы должны его решить – найти эти решения. Мы не можем просто сидеть сложа руки и говорить, что ничего не делаем».