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Тупиковая ситуация ⟩ Кристина Каллас: по мнению премьер-министра, никакого кризиса в сфере образования нет

Лоора-Элизабет Ломп
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Кристина Каллас, Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс.
Кристина Каллас, Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс. Фото: Mihkel Maripuu

По словам министра образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200»), представители правительственных партий вчера полтора часа спорили в коалиционном совете о путях решения кризиса образования, но так и не смогли преодолеть разногласия.

«Позиция премьер-министра заключается в том, что зарплата учителей не является низкой. И у нас разное понимание того, есть ли кризис в образовании или нет, – сказала Кристина Каллас. – Я считаю, что кризис есть, и мы должны его решить – найти эти решения. Мы не можем просто сидеть сложа руки и говорить, что ничего не делаем».

Министр сказала, что кризис длится уже долгое время и что учителя недовольны сложившейся ситуацией уже большую часть десятилетия. Причины кризиса, по ее словам, кроются не в зарплате, а в ином, и именно поэтому учителя недовольны.

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