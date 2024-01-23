Кая Каллас: десять миллионов евро не решат проблем учителей

Дополнительное повышение заработных плат учителей на 10 млн евро в этом году в целом не решит проблем педагогов, и вся система нуждается в реформе, заявила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в передаче на Vikerradio «В студии премьер-министр», пишет rus.err.ee.
По мнению Каллас, кризис можно решить двумя способами: «Первое, что нужно – искать реальные источники покрытия прямо сейчас, поскольку повышение зарплат – это увеличение постоянных затрат, которые должны покрываться за счет источников. Но их нельзя найти за несколько дней, поэтому важно договориться о том, как нам этого достигнуть», – сказала Каллас.
Другой вариант, по словам Каллас, – смягчить краткосрочное давление дополнительными деньгами, то есть 10,8 миллионами евро, которые покроют дополнительное повышение зарплат учителей в 2024 году.
«Дать это обезболивающее, наклеив своего рода пластырь, который, однако, по сути не решит проблему без какого-либо плана реформ», – отметила премьер-министр.