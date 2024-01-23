Кая Каллас: десять миллионов евро не решат проблем учителей

По мнению Каллас, кризис можно решить двумя способами: «Первое, что нужно – искать реальные источники покрытия прямо сейчас, поскольку повышение зарплат – это увеличение постоянных затрат, которые должны покрываться за счет источников. Но их нельзя найти за несколько дней, поэтому важно договориться о том, как нам этого достигнуть», – сказала Каллас.