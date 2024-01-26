Партия «Отечество» инициирует вотум недоверия Кае Каллас

По словам председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, позиции коалиционных партий относительно уступок учителями различаются, и премьер-министр препятствует принятию решений.

«Меньшие коалиционные партии не способны отстоять свои позиции. В такой ситуации уместно инициировать в Рийгикогу вотум недоверия премьер-министру. Мы проконсультировались по этому поводу со всеми оппозиционными партиями», - сказал Рейнсалу.

Партия «Отечество» уже предлагала это в конце года, сейчас кризис управления правительством уже мешает функционированию всего общества.

«Я надеюсь, что этот шаг также придаст смелости более мелким партнерам по коалиции в поддержке поиска решения, позволившего бы детям пойти в школу на следующей неделе», - сказал Рейнсалу.

«Если подготовка вотума недоверия и опасения, что к нему могут присоединиться более мелкие партнеры по коалиции, заставят премьер-министра найти решение, это само по себе станет положительным результатом», - сказал Рейнсалу, добавив, что нынешняя конфронтация и ее продолжение никоим образом не отвечают интересам эстонского общества, а просто действуют как издевательство.