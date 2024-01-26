Главнокомандующий ВС Литвы: вероятность войны России и НАТО очень мала

«В этом и следующем году возможность или вероятность войны между Россией и НАТО очень низкая, крайне низкая», - заявил генерал Вальдемарас Рупшис в четверг в интервью литовской радиостанции Žinių Radijas.

Он согласился, что обстоятельства могут измениться, но в настоящее время российские войска Западного военного округа страны полностью задействованы на Украине, не представляя непосредственной угрозы для НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, похоже, более настороженно относится к возможности нападения России. «Да, мы убеждены, что настоящая война вполне вероятна», - сказал он в среду в Брюсселе перед встречей с коллегами из ЕС.

«Когда нам приходится обсуждать военные советы с теми, кто на самом деле не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы давать военные советы, возникает некоторое замешательство», - прокомментировал Рупшис заявление Ландсбергиса. Он предложил политикам сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях.

«Было бы хорошо, если бы каждый выполнял свою работу в процессе принятия решений», - подчеркнул генерал.

В то же время Рупшис высоко оценил решение литовского правительства подготовиться к возможному конфликту и призвал к скорейшему созданию подразделения размером с бригаду, оснащенного боевыми машинами и танками.