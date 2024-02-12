Исследование: названы причины, по которым жителям Эстонии приходится отказываться от покупки жилья

Жители Эстонии значительно более пессимистичны, чем их южные соседи. Общую экономическую ситуацию в качестве препятствия для покупки жилья назвали 48% респондентов в Латвии и 38 % в Литве. В Латвии и Литве основной причиной отказа от покупки жилья является недостаточный доход: так ответили 49% жителей Литвы и 54% жителей Латвии.

Для молодых людей покупка первого жилья является сложной задачей

Если посмотреть на причины, по которым разные возрастные группы не покупают жилье сейчас, то можно заметить существенную разницу между 25-34-летними и пожилыми людьми. Если чуть более половины молодых людей считают проблемой высокий Euribor, то среди 45-54-летних таких только 37%. В то время как 45% молодых людей испытывают нехватку сбережений, только треть респондентов в возрастной группе 45-54 года сталкиваются с подобной проблемой.

Молодые люди в возрасте 25-34 лет в Эстонии также заметно отличаются от своих сверстников из Латвии и Литвы: 69% респондентов в Эстонии считают общую экономическую ситуацию препятствием для покупки жилья, по сравнению с 52% в Латвии и 41% в Литве.