Банк Luminor в сотрудничестве с Norstat опросил людей, которые еще не имеют собственного жилья, но хотели бы его приобрести, о том, по каким причинам они не покупают его в настоящее время.
Исследование: названы причины, по которым жителям Эстонии приходится отказываться от покупки жилья
Почти 60% респондентов назвали в качестве причины неопределенные экономические обстоятельства, а почти половина – недостаточный доход. По сравнению с жителями Латвии и Литвы, жители нашей страны больше всего обеспокоены состоянием экономики.
В ходе опроса, проведенного в конце года, 59% жителей Эстонии, не имеющих собственного жилья и подумывающих о его покупке, заявили, что препятствием для принятия решения о покупке является общая экономическая ситуация. Недостаточный доход для погашения кредита назвали 47% респондентов, а третьим препятствием стала высокая ставка Euribor, о чем заявили 42% респондентов. Кроме того, были названы неуверенность в будущем и отсутствие необходимой суммы для первоначального взноса (по 35%), а также отсутствие подходящей недвижимости на рынке (15%).
Анализируя результаты опроса, руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, отметил, что после восьми кварталов рецессии подряд опасения по поводу состояния экономики вполне закономерны. С другой стороны, Ребане прогнозирует, что скептический взгляд жителей Эстонии на перспективу покупки жилья в обозримом будущем будет медленно меняться.
Цена денег начинает снижаться, поэтому мы можем увидеть некоторое оживление на рынке недвижимости уже весной. Хотя в этом году не прогнозируется экономического роста, процентные ставки снижаются, а зарплаты умеренно растут, что также сделает кредиты более доступными«, – говорит Ребане.
Примерно каждый седьмой респондент в качестве причины отказа от покупки жилья назвал страх перед неопределенной геополитической ситуацией. Высокие коммунальные платежи в качестве одной из причин отказа от покупки жилья назвали 12% респондентов.
Жители Эстонии значительно более пессимистичны, чем их южные соседи. Общую экономическую ситуацию в качестве препятствия для покупки жилья назвали 48% респондентов в Латвии и 38 % в Литве. В Латвии и Литве основной причиной отказа от покупки жилья является недостаточный доход: так ответили 49% жителей Литвы и 54% жителей Латвии.
Для молодых людей покупка первого жилья является сложной задачей
Если посмотреть на причины, по которым разные возрастные группы не покупают жилье сейчас, то можно заметить существенную разницу между 25-34-летними и пожилыми людьми. Если чуть более половины молодых людей считают проблемой высокий Euribor, то среди 45-54-летних таких только 37%. В то время как 45% молодых людей испытывают нехватку сбережений, только треть респондентов в возрастной группе 45-54 года сталкиваются с подобной проблемой.
Молодые люди в возрасте 25-34 лет в Эстонии также заметно отличаются от своих сверстников из Латвии и Литвы: 69% респондентов в Эстонии считают общую экономическую ситуацию препятствием для покупки жилья, по сравнению с 52% в Латвии и 41% в Литве.
По словам Танеля Ребане, молодым людям в Эстонии и Литве одинаково трудно приобрести свой первый дом, однако у молодых людей в Латвии финансовые возможности для покупки жилья несколько выше. В то время как высокая ставка Euribor является проблемой при покупке жилья для 54% молодых людей в Эстонии и половины в Литве, в Латвии она является препятствием только для 35% респондентов. Отсутствие денег на первоначальный взнос не позволяет половине молодых людей в Литве купить жилье, в то время как в Эстонии этот показатель составляет 45%, а в Латвии – всего 30%. В то же время для молодых людей в Латвии недостаточный доход является самой острой проблемой при покупке жилья: так ответила половина молодых людей в Латвии, по сравнению с 44% в Эстонии и 41% в Литве.
По словам руководителя отдела частного банковского обслуживания Luminor, полученные результаты отражают ситуацию на рынке недвижимости. В то время как сопоставимые квартиры в Риге стоят почти в два раза дешевле, чем в Таллинне, первоначальный взнос в Латвии примерно в два раза ниже, чем в Эстонии.
»Несмотря на то, что в настоящее время процентные ставки все еще кажутся высокими, они уже на горизонте, и в долгосрочной перспективе покупка собственного жилья имеет больше смысла, чем аренда. Например, если 30-летний молодой человек купит квартиру с помощью кредита сегодня, он может быть уверен, что к 60 годам он будет собственником квартиры и ему не придется платить за жилье, например, из своей пенсии. В то же время выплаты по кредиту со временем станут дешевле за счет инфляции за период погашения«, – говорит Ребане.
По словам Танеля Ребане, важно также знать, что беря кредит не стоит опасаться 30-летнего периода погашения. «Поведение заемщиков очень разное. Есть люди, которые берут один кредит за всю свою жизнь и потом живут в купленном доме до конца своих дней. Но немало и тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств продает или обменивает свою недвижимость и, соответственно, досрочно погашает кредит«, – говорит он. Например, среди клиентов банка Luminor средний кредит на покупку жилья погашается за 10 лет», - отметил он.
В конце декабря прошлого года исследовательская компания Norstat по заказу Luminor опросила в Эстонии, Латвии и Литве по 1000 человек в возрасте 26-65 лет.