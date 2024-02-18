НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Объявление Россией в розыск Каи Каллас, отчет Департамента внешней разведки, смерть Алексея Навального

Департамент внешней разведки: нападение на Эстонию в 2024 году маловероятно

Во вторник, 13 февраля, Департамент внешней разведки представил свой девятый годовой отчет, в котором был сделан обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.

С отчетом общественность знакомил гендиректор Департамента внешней разведки Каупо Розин. По его словам, продолжающаяся стойкость и упорное сопротивление Украины российской агрессии, несомненно, являются хорошим сигналом.

Как указал Розин, к сожалению, в 2024 году Россия, вероятно, продолжит войну на истощение Украины. При этом угроза военного нападения на Эстонию в 2024 году маловероятна, но ситуация с безопасностью в Европе и на границах Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, смогут ли Украина и ее сторонники сокрушить империалистические амбиции России.

Выступление главы МИДа с годовой речью в парламенте

В среду, 14 февраля, министр иностранных дел Маргус Цахкна выступил перед Рийгикогу с традиционной ежегодной речью на тему внешней политики.

В частности, Цахкна представил план, основанный на восьми задумках, как остановить российскую военную машину, которая ведет войну на истощение в Украине, и привлечь ее руководителей к ответственности.

Маргус Цахкна в Рийгикогу. Фото: Aron Urb