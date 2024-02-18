Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали обнародование информации об объявлении Россией в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас, представление Департаментом внешней разведки ежегодного отчета о ситуации в области безопасности, а также отказ Государственного суда в рассмотрении жалобы фракции EKRE на парламент. Главным же событием международного значения стала, безусловно, смерть в российской тюрьме Алексея Навального.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Объявление Россией в розыск Каи Каллас, отчет Департамента внешней разведки, смерть Алексея Навального
Объявление Россией в розыск эстонского премьера
Во вторник, 13 февраля, стало известно, что российские силовые ведомства возбудили уголовное дело против премьер-министра Эстонии Каи Каллас, эстонского государственного секретаря Таймара Петеркопа, а также в отношении министра культуры Литвы и депутатов латвийского Сейма.
В базе розыска российского МВД, которая оказалась в распоряжении журналистов независимого издания «Медиазона», нашлось больше 700 иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам.
Как сообщила «Медиазона», в российском розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников.
Публично об объявлении в розыск в РФ политиков из стран Балтии и Польши не сообщалось. Анализ доступных «Медиазоне» данных показывает, что уголовные дела в отношении иностранных политиков связаны с демонтажем советских монументов времен оккупации.
Сама Кая Каллас заявила о том, что в действиях Российской Федерации нет ничего удивительного, потому что это обычная тактика запугивания с российской стороны.
Каллас подчеркнула, что продолжит делать то, что делала раньше - поддерживать Украину, укреплять европейскую оборону, бороться с российской пропагандой.
Таймар Петеркоп заявил, что решение России объявить его в розыск - это признание хорошо выполненной им работы.
По словам Петеркопа, Россия не является правовым государством и использует свои собственные институты для влияния на другие страны, что следует воспринимать как часть информационной войны.
Департамент внешней разведки: нападение на Эстонию в 2024 году маловероятно
Во вторник, 13 февраля, Департамент внешней разведки представил свой девятый годовой отчет, в котором был сделан обзор положения Эстонии с точки зрения международной безопасности.
С отчетом общественность знакомил гендиректор Департамента внешней разведки Каупо Розин. По его словам, продолжающаяся стойкость и упорное сопротивление Украины российской агрессии, несомненно, являются хорошим сигналом.
Как указал Розин, к сожалению, в 2024 году Россия, вероятно, продолжит войну на истощение Украины. При этом угроза военного нападения на Эстонию в 2024 году маловероятна, но ситуация с безопасностью в Европе и на границах Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, смогут ли Украина и ее сторонники сокрушить империалистические амбиции России.
Выступление главы МИДа с годовой речью в парламенте
В среду, 14 февраля, министр иностранных дел Маргус Цахкна выступил перед Рийгикогу с традиционной ежегодной речью на тему внешней политики.
В частности, Цахкна представил план, основанный на восьми задумках, как остановить российскую военную машину, которая ведет войну на истощение в Украине, и привлечь ее руководителей к ответственности.
Среди прочего Цахкна подчеркнул, что важно продолжать поддерживать Украину, необходимы очередные пакеты санкций, а также изоляция России на международной арене. Министр еще раз указал на необходимость создания специального международного трибунала, который мог бы быть использован для суда над российским руководством.
Госсуд отклонил жалобу EKRE на парламент
Государственный суд в среду, 14 февраля, отклонил жалобу членов парламентской фракции EKRE относительно связанных с предоставлением помощи Украине решений Рийгикогу. Госсуд считает, что в данном случае члены Рийгикогу не имеют права на жалобу и нет оснований считать решения Рийгикогу противоречащими конституции.
Пятнадцать депутатов парламента оспорили три решения Рийгикогу, принятые в декабре прошлого года - «Покрытие расходов по процентам кредита Украины», «Увеличение доли Эстонской Республики в Банке развития Совета Европы» и «Предоставление государственной гарантии Европейскому инвестиционному банку для поддержки восстановления Украины».
Податели жалобы считали, что финансовая комиссия нарушила предоставляемое их мандатами право, не рассмотрев внесенные фракцией EKRE поправки и не включив их в список поправок на второе чтение.
Позднее в среду председатель EKRE Мартин Хельме заявил на заседании Рийгикогу, что его не интересует мнение Госсуда.
Хельме сказал, что сейчас у власти либеральный режим и это устраивает являющихся частью либеральной вертикали власти либеральных судей в Тарту.
Законопроект об автоналоге в Рийгикогу
В среду, 14 февраля, инициированный правительством законопроект об автоналоге успешно прошел первое чтение. Согласно законопроекту, автоналог будет введен с 2025 года.
«Отечество», EKRE и фракция Центристской партии предложили отклонить проект в первом чтении, но предложение не было поддержано. За отклонение законопроекта проголосовали 27 членов Рийгикогу, против - 52.
Налог сделает покупку и владение легковыми автомобилями на 5-15 процентов дороже, чем сейчас. Конкретное изменение для автовладельца зависит от того, какой автомобиль находится в собственности или планируется к приобретению. Более загрязняющие окружающую среду и более тяжелые автомобили получают более высокое налоговое бремя.
Смерть Алексея Навального
В пятницу, 16 февраля, стало известно, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме. Ему было 47 лет.
Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти оппозиционера.
«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - говорилось в сообщении.
Российские силовики утверждают, что медицинские работники учреждения незамедлительно вызвали «экипаж скорой медицинской помощи», но спасти жизнь Навального не удалось.