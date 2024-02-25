НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Годовщина независимости, скандал с Анной Леванди, споры вокруг выставки «Момент»

Пострадали расположенные на первом этаже магазины Jysk, Euronics и Klick. Маароос поблагодарил работников торгового центра и охранников, которые отреагировали на сигнал пожарной тревоги и быстро вывели посетителей из здания. Люди в происшествии не пострадали.

Выставка «Момент»

19 февраля в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Выставка стала темой активных обсуждений в обществе после того, как старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко подвергла ее критике.

Юрченко заявила, что такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди.

Многие политики и общественные деятели категорически не согласились с позицией Юрченко. Например, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм одобрил идею выставки. В частности, он написал: «Война травматична, как и фантазийная визуализация нашего города. Мы должны ценить то, что имеем, и не должны забывать, что мы сами воссоздаем свободу каждый день и сама по себе она не может быть постоянной. Наша задача - поддержать Украину в ее борьбе. Чтобы сохранить нашу с таким трудом завоеванную свободу, мы должны сознательно работать, потому что только так мы сможем не допустить у нас того, что происходит в Украине».

Экспонат выставки «Момент». Фото: Eero Vabamägi

В то же время мэру Таллинна Михаилу Кылварту идея выставки пришлась не по вкусу. Он высказал мнение, что эти плакаты могут причинить людям боль, испугать их, а психологическое здоровье - это то, что сейчас в обществе находится под угрозой, причем уже не один год.

Кылварт, в частности, заявил: «Действительно эти плакаты вызвали бурное обсуждение в обществе, но это не просто обсуждение, это противостояние. Люди с очень категоричными мнениями находятся в противостоянии друг с другом. И получается так, что если ты против этого плаката, ты против антивоенной акции, значит, ты за войну. И вот такие разнополярные мнения, которые на самом деле не должны быть в принципе в таком режиме относительно обсуждения творчества и искусства, - это то напряжение, которое дополнительно искусственно создается в обществе».