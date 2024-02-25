Наряду с военным парадом и президентским приемом по случаю Дня независимости, минувшая неделя в Эстонии была отмечена и другими заметными событиями: Полиция безопасности отчиталась о задержании группы лиц, действовавших против безопаcности Эстонии по заданию спецслужб РФ, тренера по фигурному катанию Анну Леванди обвинили в неподобающем обращении с учениками, в торговом центре Kristiine Keskus произошел сильный пожар, возникла острая дискуссия вокруг выставки «Момент».
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Годовщина независимости, скандал с Анной Леванди, споры вокруг выставки «Момент»
Парад и президентский прием
В субботу, 24 февраля, на площади Вабадузе в Таллинне состоялся парад в честь 106-летия Эстонской Республики. Парад под командованием главы Сил обороны генерала Мартина Херема принимал президент Алар Карис. За построение войск отвечал главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.
В параде приняли участие почти 840 военнослужащих и 31 единица техники. Были представлены 34 знамени, пять рот, 11 взводов и два оркестра - Военный оркестр Эстонии и оркестр Кайтселийта Saxon.
Вечером 24 февраля президент Эстонии Алар Карис в своей праздничной речи по случаю Дня независимости Эстонии, произнесенной в театре «Эстония», подчеркнул необходимость для эстонского государства быть успешным в сферах образования, национальной обороны и экономики. По мнению президента, достижение высоких целей по этим трем направлениям покрывает все самые важные ожидания и потребности народа, потому что без образования нет понимания окружающей среды, культуры, проблем здравоохранения, без национальной обороны нет будущего, а есть лишь страх, а без экономики нет ни социальной безопасности, ни воли к обороне.
Также 24 февраля вечером в столичном театре «Эстония» состоялся концерт, посвященный 106-й годовщине независимости Эстонской Республики.
Задержание завербованных российскими спецслужбами злоумышленников
Во вторник, 20 февраля, Полиция безопасности сообщила о том, что в период с декабря по февраль ею было задержано десять лиц, которые подозреваются в действиях по заданию российских спецслужб. Согласно подозрению, среди них есть те, кто разбили машины министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и одного известного журналиста.
Собранные в рамках уголовного производства данные свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики. В этой операции участвовали задержанные подозреваемые. По мнению Полиции безопасности, ее целью было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе.
По подозрению, задержанные исполняли роли по заданию российской спецслужбы; они собирались для подготовки к преступным нападениям, а также осуществили часть своих преступных приготовлений. Среди прочего их побуждали к совершению преступлений: например, разбить машину министра и журналиста, и осквернить мемориалы.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что, поскольку одной из мишеней стал его автомобиль, выбор, вероятно, был обусловлен его ролью как министра внутренних дел; из-за его должности ему приходится заниматься вопросами безопасности, пограничными вопросами, проблемой нарвского танка. Это все то, что интересует или раздражает Россию. По словам Ляэнеметса, за нападением не стояло никаких других мотивов, таких как проникновение в машину министра с целью поиска документов. Скорее, это было просто запугивание и провокация.
Обвинения в адрес Анны Леванди
21 февраля стало известно, что в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики (EADSE) поступили заявления, в которых бывшие ученики и родители обвиняют известного тренера по фигурному катанию Анну Леванди в моральном и физическом ненадлежащем обращении.
Фонд не публикует подробности жалоб и имена заявителей; решение вопроса оставлено на усмотрение правления Союза конькобежцев Эстонии.
«Чтобы разрешить жалобу, мы сформировали комиссию, которая выслушает всех причастных к делу людей», - сказала Майре Арм, президент Союза конькобежцев.
Спустя некоторое время Анна Леванди выступила с заявлением, в котором назвала большинство выдвинутых в ее адрес обвинений ложными. В заявлении, в частности, она указала: «Я делаю и буду делать для спортсменов все, что в моих силах. На этом пути не обходится без эмоций, потому что я прямолинейна и честна, но никогда не делала что-либо злонамеренно. Я никогда не желала никому зла. Я не безупречна, но большинство обвинений - просто клевета, поэтому я не собираюсь опровергать их здесь одно за другим. Я беседовала с руководством Федерации фигурного катания, чтобы опровергнуть ложь и внести ясность в то, как проходит тренировочный процесс топ-спортсмен».
Пожар в торговом центре
В среду в 16:16 центр тревоги получил сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine в Таллинне. На место происшествия прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы. Огонь взяли под контроль в 17:47.
Поднимавшийся над торговым центром дым было видно издалека. В пресс-службе Спасательного департамента сообщили, что пожар начался на складе торгового центра со стороны железнодорожной станции Lilleküla, дым шел в том числе с крыши.
По словам руководителя торгового центра Kristiine Кристьяна Маарооса, от пожара пострадал склад мебели, но дым распространился и на зону обслуживания клиентов.
Пострадали расположенные на первом этаже магазины Jysk, Euronics и Klick. Маароос поблагодарил работников торгового центра и охранников, которые отреагировали на сигнал пожарной тревоги и быстро вывели посетителей из здания. Люди в происшествии не пострадали.
Выставка «Момент»
19 февраля в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства. Выставка стала темой активных обсуждений в обществе после того, как старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко подвергла ее критике.
Юрченко заявила, что такие изображения не могут выставляться в общественных местах без дополнительных объяснений, поскольку мимо них проезжают и проходят самые разные люди, в том числе маленькие дети, подростки и пожилые люди.
Многие политики и общественные деятели категорически не согласились с позицией Юрченко. Например, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм одобрил идею выставки. В частности, он написал: «Война травматична, как и фантазийная визуализация нашего города. Мы должны ценить то, что имеем, и не должны забывать, что мы сами воссоздаем свободу каждый день и сама по себе она не может быть постоянной. Наша задача - поддержать Украину в ее борьбе. Чтобы сохранить нашу с таким трудом завоеванную свободу, мы должны сознательно работать, потому что только так мы сможем не допустить у нас того, что происходит в Украине».
В то же время мэру Таллинна Михаилу Кылварту идея выставки пришлась не по вкусу. Он высказал мнение, что эти плакаты могут причинить людям боль, испугать их, а психологическое здоровье - это то, что сейчас в обществе находится под угрозой, причем уже не один год.
Кылварт, в частности, заявил: «Действительно эти плакаты вызвали бурное обсуждение в обществе, но это не просто обсуждение, это противостояние. Люди с очень категоричными мнениями находятся в противостоянии друг с другом. И получается так, что если ты против этого плаката, ты против антивоенной акции, значит, ты за войну. И вот такие разнополярные мнения, которые на самом деле не должны быть в принципе в таком режиме относительно обсуждения творчества и искусства, - это то напряжение, которое дополнительно искусственно создается в обществе».