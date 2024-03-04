«Полиция или налоговая вообще занимаются этой проблемой?»: деятельность алкотакси беспокоит родителей

«Совершенно случайно в одной из соцсетей попалось обсуждение такого явления как алкотакси. Оказывается, эта услуга по-прежнему пользуется большим спросом, особенно среди несовершеннолетних. Но и взрослые регулярно заказывают спиртное в период, когда продажа алкоголя у нас запрещена, то есть с 22 до 10 утра. Забавно, что алкотаксисты особо и не шифруются, так как, видимо, чувствуют свою безнаказанность», – поделился своими наблюдениями читатель Rus.Postimees Олег.