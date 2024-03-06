По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 1904 евро, что на 9,7% больше, чем в тот же период прошлого года.
В Эстонии средняя зарплата выросла до 1904 евро
Средняя месячная брутто-зарплата за весь 2023 год составила 1832 евро, что на 11,3% больше по сравнению с месячной брутто-зарплатой 2022 года. Медианная зарплата составила в четвертом квартале 2023 года 1578 евро, в целом за весь 2023 год — 1501 евро.
Аналитик Департамента статистики Лийна Куузик объяснила, что в разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3271 евро), финансовой и страховой деятельности (2902 евро) и в энергетике (2548 евро). Наиболее низкой месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1193 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1247 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1310 евро).
Аналитик уточнила, что более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере образования (18,6%), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (15,4%).
«Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском (в т. ч. в Таллинне; 2121 евро) и Тартуском уездах (1941 евро), а самой низкой — в Валгаском (1408 евро) и Саареском (1449 евро) уездах. В сравнении с прошлым годом более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (13%) и Валгаском (11,5%) уездах», — объяснила Куусик и добавила, что самый скромный рост зарплат в сравнении с прошлым годом наблюдался в Ляэнеском (7,4%) и Харьюском (за искл. Таллинна; 8,1%) уездах.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2022 – 4-й квартал 2023
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Изменение по сравнению с тем же периодом прошлого года, %
2022
I
1536
9,3
II
1667
12,9
III
1641
12,2
IV
1735
12,1
Среднее за 2022 год
1645
11,6
2023
I
1741
13,3
II
1873
12,4
III
1812
10,4
IV
1904
9,7
Среднее за 2023 год
1832
11,3
Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в четвертом квартале 2023 года составила 1578 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в сферах информации и связи (2812 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2400 евро). Самой низкой медианная зарплата была в сфере операций с недвижимым имуществом (913 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (970 евро). В четвертом квартале 2023 года медианная месячная брутто-зарплата составила 1578 евро, что примерно на 10,5% больше в сравнении с тем же периодом 2022 года.
Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе**, так и договора о службе.
* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел.