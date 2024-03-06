В Эстонии средняя зарплата выросла до 1904 евро

Средняя месячная брутто-зарплата за весь 2023 год составила 1832 евро, что на 11,3% больше по сравнению с месячной брутто-зарплатой 2022 года. Медианная зарплата составила в четвертом квартале 2023 года 1578 евро, в целом за весь 2023 год — 1501 евро.

Аналитик Департамента статистики Лийна Куузик объяснила, что в разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3271 евро), финансовой и страховой деятельности (2902 евро) и в энергетике (2548 евро). Наиболее низкой месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1193 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1247 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1310 евро).

Аналитик уточнила, что более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере образования (18,6%), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (15,4%).

«Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском (в т. ч. в Таллинне; 2121 евро) и Тартуском уездах (1941 евро), а самой низкой — в Валгаском (1408 евро) и Саареском (1449 евро) уездах. В сравнении с прошлым годом более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (13%) и Валгаском (11,5%) уездах», — объяснила Куусик и добавила, что самый скромный рост зарплат в сравнении с прошлым годом наблюдался в Ляэнеском (7,4%) и Харьюском (за искл. Таллинна; 8,1%) уездах.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2022 – 4-й квартал 2023