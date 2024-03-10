НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Призыв EKRE парализовать движение, страсти по «сахарному» налогу, вступление Швеции в НАТО

Предлагается облагать налогом напитки, содержащие не менее пяти граммов сахара на сто миллилитров напитка и/или содержащие добавленные подсластители. Размер налога будет зависеть от количества сахара и от того, используются ли подсластители. Некоторые продукты освобождаются от налога, например, молоко и молочные продукты, натуральные соки.

Налог предлагается сделать ступенчатым, чтобы мотивировать производителей снижать количество сахара и подсластителей в напитках и склонять людей к употреблению напитков с низким содержанием сахара и несладких напитков по мере роста цен на напитки с высоким содержанием сахара.

Производители сладких напитков не слишком воодушевлены новым налогом. Фото: Philip Toscano/PA Wire/Press Association Images

Отечественные производители продуктов питания в основном критически отнеслись к предложенному правительством налогу на подслащенную продукцию. Прозвучали мнения, что увеличение налоговой нагрузки сводит на нет ту работу по выводу на рынок более здоровых продуктов, которая уже давно ведется в секторе.

Кая Каллас в Рийгикогу: эстонские войска не будут воевать в Украине

В среду, 6 марта, на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас заверила парламентариев в том, что эстонские солдаты не поедут воевать в Украину.

Ранее Каллас заявила в подкасте Power Play от Politico, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

Каллас отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.