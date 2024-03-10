Самыми заметными событиями уходящей недели в Эстонии стали сделанный партией EKRE призыв к блокированию движения в знак протеста против автоналога, а также объявление министром здравоохранения Рийной Сиккут о введении налога на подслащенные напитки. Главным событием международного значения стало, безусловно, вступление Швеции в НАТО.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Призыв EKRE парализовать движение, страсти по «сахарному» налогу, вступление Швеции в НАТО
Обращение EKRE к автомобилистам
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) на этой неделе анонсировала общенациональную акцию протеста «Останови машину! Останови налог!», призванную заставить правительство отказаться от введения налога на автомобили. Акцию планируется провести 19 марта.
Партия призывает всех людей, управляющих автомобилем, остановить свое транспортное средство на десять минут в 9 часов утра во вторник, 19 марта, и включить огни аварийной остановки. Людей призывают поделиться фотографиями и видео своих автомобилей в социальных сетях.
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, каждый водитель может выразить свое несогласие с налогом на автомобили и глупой политикой правительства, остановив свой автомобиль в утренний час пик.
Руководитель группы подготовки и тактического снаряжения Департамента полиции и пограничной охраны Яак Кивисте сказал, что полиции известно, что EKRE призывает водителей останавливать свои машины посреди дороги 19 марта.
По словам Кивисте, нужна правовая оценка этому призыву. Организатор акции протеста обязан проинформировать полицию, если демонстрация приведет к необходимости изменить маршрут движения. Партия EKRE еще не поставила полицию в известность об акции протеста, поэтому она не была зарегистрирована.
«Сахарный» налог
В среду, 6 марта, министр здравоохранения Рийна Сиккут подписала законопроект о налоге на подслащенные напитки; его цель - снизить потребление напитков с высоким содержанием сахара и подсластителей. Указывается, что в сочетании с другими мерами это будет способствовать снижению числа заболеваний и рисков для здоровья населения, например, поможет сдержать тревожное распространение избыточного веса среди жителей Эстонии.
Предлагается облагать налогом напитки, содержащие не менее пяти граммов сахара на сто миллилитров напитка и/или содержащие добавленные подсластители. Размер налога будет зависеть от количества сахара и от того, используются ли подсластители. Некоторые продукты освобождаются от налога, например, молоко и молочные продукты, натуральные соки.
Налог предлагается сделать ступенчатым, чтобы мотивировать производителей снижать количество сахара и подсластителей в напитках и склонять людей к употреблению напитков с низким содержанием сахара и несладких напитков по мере роста цен на напитки с высоким содержанием сахара.
Отечественные производители продуктов питания в основном критически отнеслись к предложенному правительством налогу на подслащенную продукцию. Прозвучали мнения, что увеличение налоговой нагрузки сводит на нет ту работу по выводу на рынок более здоровых продуктов, которая уже давно ведется в секторе.
Кая Каллас в Рийгикогу: эстонские войска не будут воевать в Украине
В среду, 6 марта, на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас заверила парламентариев в том, что эстонские солдаты не поедут воевать в Украину.
Ранее Каллас заявила в подкасте Power Play от Politico, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.
Каллас отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.
В Рийгикогу Каллас сказала, что имели место ошибки перевода, и что не идет никакой речи об отправке сухопутных войск стран НАТО в Украину, и что она может подтвердить, что эстонские солдаты не отправятся воевать в Украину.
Отказ Каи Каллас от борьбы за пост главы Еврокомиссии
В четверг, 7 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила на пресс-конференции правительства, что отклонила предложение европейских либералов стать ведущим кандидатом в избирательной кампании на пост главы Еврокомиссии.
Как заявила Каллас, она тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, однако известила руководство Союза либералов и демократов Европы (ALDE), что не возьмет на себя эту роль. По ее словам, она хочет и дальше оставаться на посту премьер-министра Эстонии, а если она станет ведущим кандидатом от ALDE на пост главы Еврокомиссии, ей будет трудно объяснить общественности, почему она одновременно с этим не баллотируется в Европарламент.
Вступление Швеции в НАТО
В четверг, 7 марта, в Вашингтон поступил последний ратификационный документ о вступлении Швеции в НАТО, и, таким образом, были выполнены все формальности для того, чтобы страна стала 32-м членом Североатлантического альянса.
От имени госсекретаря в нем сообщается, что 7 марта 2024 года были выполнены все условия для обретения Швецией членства в НАТО и протокол вступает в силу с этого дня.
Эстонские политики приветствовали это событие. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что речь идет об историческом событии. По ее словам, отныне весь Северный и Балтийский регион принадлежит НАТО, и это исторический поворотный момент, который укрепляет безопасность всего нашего региона и всего альянса.
Министр обороны Ханно Певкур сказал, что вступление Швеции в НАТО значительно укрепит безопасность как Балтийского моря, так и альянса в целом. Певкур подчеркнул, что тыл Эстонии и всей Балтии стал более надежным.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, вступление Швеции в альянс позволит нам еще более эффективно реагировать на проблемы и угрозы в нашем регионе.