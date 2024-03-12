«Новости в 7» за 11 марта: получат ли школы отсрочку перехода на эстонский язык, Неделя осведомленности о ВПЧ, продукты для здоровья и скутеры для пожилых, кому подойдет тренировка по фитбоксу

Сегодня в выпуске:

- Правительство создало специальную комиссию по вопросам отсрочки перехода школ на эстонский язык обучения. Кто и на каких условиях может её получить, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: обвиняющаяся в мошенничестве депутат Рийгикогу от партии EKRE предстала перед судом; проблемный продавец мебели занесен в «черный список» и число жертв наводнений в Индонезии достигло 26 человек

- Эстонский антираковый союз в сотрудничестве с онкологами, гинекологами и инфекционистами инициировал Неделю знаний о вирусе папилломы человека, цель которой – повысить осведомленность жителей Эстонии в вопросе профилактики ВПЧ.

- Наша съемочная группа отправилась на Ярмарку здоровья, чтобы выяснить, какие товары для укрепления здоровья пользуются спросом, а также ознакомиться с историей стартапа по созданию электрических средств передвижения по городу для людей старшего возраста

- Это интересно: Таллиннский аэропорт снова признан лучшим в Европе в своей категории; Национальный парк Соомаа после половодья превратился в каток; сноубордисты устроили соревнования прямо в центре Пылва и сотни кенгуру захватили гольф-клуб в Австралии

- Фитбокс для девушек - тренировка или армейская подготовка? Всем ли подходят эти спортивные занятия и насколько они сложны - узнавала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 11 марта.