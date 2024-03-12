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Вошедшие в НАТО Швеция и Финляндия участвуют в масштабных учениях у границ с Россией

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Когда-то НАТО делало все возможное, чтобы во время учений не упоминать Россию в качестве потенциального противника. И не в последнюю очередь потому, что опасалось провокаций. Однако полномасштабное вторжение России в Украину поменяло все.

Это перевод статьи, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском можно прочесть здесь.

Когда-то НАТО делало все возможное, чтобы во время учений не упоминать Россию в качестве потенциального противника. И не в последнюю очередь потому, что опасалось провокаций. Однако полномасштабное вторжение России в Украину поменяло все.

Теперь учения альянса как раз ориентированы на Москву. Одной из ключевых заявленных целей маневров НАТО «Стойкий защитник 2024», которые в течение нескольких месяцев проходят по всей границе Восточной Европы, является сдерживание России.

Это самые масштабные учения со времен окончания холодной войны, в них принимают участие 90 тыс. военнослужащих.

«Стойкий защитник 2024» — это еще и первое испытание новых военных планов НАТО по быстрой и масштабной переброске войск и вооружений для усиления любого союзника, на которого может быть совершено нападение. И это подтверждение главной цели существования НАТО: нападение на одного члена альянса вызовет ответную реакцию всех.

Пусть Дональд Трамп и ставит это под сомнение, но главной опорой такого принципа остаются США. Вашингтон выделяет огромные ресурсы, чтобы это доказать.

Первый этап учений проходит в белой пустыне Финнмарка — северного региона Норвегии, неподалеку от норвежско-российской границы протяженностью 180 километров. Впрочем, по сценарию учений, в Финнмарк вторгается вымышленный противник Оккасус.

По словам Эйвор, 21-летней студентки медицинского факультета, ставшей на время военнослужащей, ее дедушке с бабушкой пришлось бежать из Финнмарка, когда во время Второй мировой сюда вторглись нацисты.

Эйвор
Эйвор Фото: BBC

«Но я лучше останусь и буду сражаться», — говорит Эйвор. Она не ожидает нападения России, но, «конечно, всегда нужно быть начеку».

Это первые крупные учения НАТО, в которых Швеция и Финляндия принимают участие на правах полных членов после их вступления в альянс.

Военнослужащие этих двух стран явно довольны тем, что теперь они стали частью крупнейшего в мире военного блока, и охотнее указывают, откуда именно исходит угроза.

Один из финских морских пехотинцев, готовившихся к обороне береговой линии фьорда, говорит, что его стране было нелогично «в одиночку противостоять России», а другой добавил: «НАТО вроде как отпугивает Россию».

Их коллега, шведский морпех, признался, что после того, как его страна наконец вступила в НАТО, он чувствует себя «в полной безопасности».

Военный катер
Военный катер Фото: BBC

Эту точку зрения разделяют и политики двух стран.

Министры обороны Швеции, Финляндии и Норвегии отпраздновали свой новый скандинавский союз, наблюдая, как в ходе учений войска совершают символический переход границы из Финляндии в Норвегию для изгнания вымышленного противника.

Антти Кайкконен, Бьёрн Арильд Грам и Пол Юнсон радостно улыбались, позируя для фото на фоне ракетной установки.

Министры обороны Финляндии, Норвегии и Швеции
Министры обороны Финляндии, Норвегии и Швеции Фото: BBC

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не побоялся насыпать соль на раны России, которые, впрочем, она сама себе нанесла. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО он назвал «самым главным из всех непредвиденных последствий» для Москвы.

Россия, по его словам, отчаянно пыталась помешать двум ранее неприсоединившимся странам вступить в альянс, но у нее ничего не вышло.

Впрочем, в реальности вступление Финляндии в альянс сделало НАТО значительно ближе к России: протяженность российско-финской границы составляет около 1200 километров — и теперь союзникам нужно быть готовыми ее защищать.

Насколько реальна угроза?

Никто не утверждает, что Россия представляет собой непосредственную угрозу НАТО. И не в последнюю очередь потому, что ее войска увязли в Украине. Однако существует мнение, что в долгосрочной перспективе целью России может стать одна из стран блока.

Один из самых высокопоставленных шведских военных не сомневается в том, что амбиции Москвы распространяются дальше Украины.

Учения
Учения Фото: BBC

По словам начальника объединенного штаба вооруженных сил Швеции генерал-лейтенанта Карла-Йохана Эдстрёма, это лишь вопрос времени.

«Да, я убежден, что Россия представляет угрозу и нам необходимо стать сильнее в ближайшие 5-10 лет», — считает генерал. НАТО, по его мнению, должно использовать это окно возможностей для наращивания своих вооруженных сил.

Несколько других высокопоставленных европейских военачальников и политиков также предупреждают о том, что в ближайшее десятилетие Россия может напасть на одного из членов НАТО.

Как говорит вице-адмирал Дуг Перри, один из высокопоставленных американских военных, которые руководят учениями, ему совершенно очевидно, что «Европейский континент уже находится в состоянии войны».

Пока что все ограничено Украиной, однако НАТО, по его словам, «должно оценить поведение России и ее возможности, составить общую картину и быть готовым».

Доказательством реальности этой угрозы он считает недавнее вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Скандинавские страны, как и государства Балтии очевидно чувствуют опасность более остро. Это одно из последствий близкого соседства с Россией.

Они увеличивают расходы на оборону быстрее других, и, пережив в прошлом горечь вторжения, лучше других знают, какова на самом деле цена войны.

Элизабет
Элизабет Фото: BBC

К тому же, в отличие от других европейских стран, в Скандинавии вопросы обороны буквально вдолблены в головы населения. Там все так или иначе проходят военную службу, так что у каждого поколения имеется военный опыт, а многие продолжают нести службу в запасе.

Но не все в НАТО так хорошо подготовлены. В других европейских странах, в том числе в Великобритании, с набором в армию дела обстоят неважно.

Среди профессиональных военных, принимающих участие в учениях, есть и бойцы сил территориальной обороны Норвегии, то есть солдаты по совместительству.

Во время этих учений они играют роль войск противника, быстро передвигаясь на снегоходах по снежным равнинам и ночуя под открытым небом на морозе. Большинство из них — молодые люди.

«У нас много людей с военным опытом, так что это повышает безопасность, потому что мы есть везде», — говорит воспитательница детского сада Джозефин, которой 21 год.

«Для нашего ощущения безопасности важно, чтобы были люди, которые действительно хотят защищать Норвегию», — вторит ей 20-летняя медсестра Элизабет.

BBC
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