Вошедшие в НАТО Швеция и Финляндия участвуют в масштабных учениях у границ с Россией

Россия, по его словам, отчаянно пыталась помешать двум ранее неприсоединившимся странам вступить в альянс, но у нее ничего не вышло.

Впрочем, в реальности вступление Финляндии в альянс сделало НАТО значительно ближе к России: протяженность российско-финской границы составляет около 1200 километров — и теперь союзникам нужно быть готовыми ее защищать.

Насколько реальна угроза?

Никто не утверждает, что Россия представляет собой непосредственную угрозу НАТО. И не в последнюю очередь потому, что ее войска увязли в Украине. Однако существует мнение, что в долгосрочной перспективе целью России может стать одна из стран блока.

Один из самых высокопоставленных шведских военных не сомневается в том, что амбиции Москвы распространяются дальше Украины.

Учения Фото: BBC

По словам начальника объединенного штаба вооруженных сил Швеции генерал-лейтенанта Карла-Йохана Эдстрёма, это лишь вопрос времени.

«Да, я убежден, что Россия представляет угрозу и нам необходимо стать сильнее в ближайшие 5-10 лет», — считает генерал. НАТО, по его мнению, должно использовать это окно возможностей для наращивания своих вооруженных сил.

Несколько других высокопоставленных европейских военачальников и политиков также предупреждают о том, что в ближайшее десятилетие Россия может напасть на одного из членов НАТО.

Как говорит вице-адмирал Дуг Перри, один из высокопоставленных американских военных, которые руководят учениями, ему совершенно очевидно, что «Европейский континент уже находится в состоянии войны».