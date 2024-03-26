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Эстонская компания попала под санкции США

rus.postimees.ee
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Флаги Эстонии и США.
Флаги Эстонии и США. Фото: Peeter Langovits / Postimees

Минфин США в понедельник пополнил список лиц, находящихся под антироссийскими санкциями. В него попали и иностранцы, которые были замечены в работе с подсанкционными компаниями из России. В список была включена и эстонская фирма, сообщают «Деловые ведомости».

В понедельник США внесли в санкционные списки еще два физических лица и 18 юридических лиц, работающих в секторах финансовых услуг и экономических технологий Российской Федерации.

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Компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ также попала в список. Bitfingroup судя по данным коммерческого регистра, 25 марта 2024 года прекратила свою деятельность и была закрыта.

Читайте подробнее на dv.ee.

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