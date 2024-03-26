Вт, 26.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Мы будем всего этого лишены!»: жители Ласнамяэ об отставке мэра Михаила Кылварта

Седа Дунгурова Рене Хенри Ранд
Copy
Галина.
Галина. Фото: Rene Henri Rand

Во вторник утром, 26 марта, стало известно, что на внеочередном заседании Таллиннского горсобрания 41 депутат поддержал вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. С сегодняшнего дня центристы отстранены от власти в столице, где они правили почти 20 лет. 

Как к такому решению относятся жители столицы? Что, по мнению таллиннцев, могло пойти у центристов не так? Поддерживают ли перемены и чего ожидают от новой власти? 

Галина

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх