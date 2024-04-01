«Я не обслуживаю русских»: водитель Bolt отказался везти жительницу Эстонии

Жительница Эстонии заказала такси Bolt и на русском языке сообщила водителю, что ему надо подъехать к первому подъезду. Водитель в ответ прислал сообщение, в котором извинился и сообщил, что не обслуживает русских. По нашим данным, водитель является иностранцем. Сам водитель на просьбу Rus.Postimees прокомментировать ситуацию, пока ничего не ответил.