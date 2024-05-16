Президент Карис отменил сегодняшние встречи по состоянию здоровья

Таким образом, Карис не будет участвовать в конференции Леннарта Мери, информирует президентская канцелярия.

Отменить запланированные на четверг встречи президенту рекомендовали врачи из-за внезапно возникшей боли в пояснице, которая не позволяет Карису нормально двигаться.

Поясничная боль – весьма распространенное заболевание с доброкачественным течением, которое в большинстве случаев проходит самостоятельно, однако может также стать причиной временной нетрудоспособности.

Иррадиация поясничных болей называется радикулопатией, в народе – радикулитом.

Гостям, собравшимся на ужин по случаю открытия конференции Леннарта Мери, продемонстрируют видеообращение президента.