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Президент Карис отменил сегодняшние встречи по состоянию здоровья

rus.postimees.ee
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Margus Ansu

Канцелярия президента Эстонии сообщила, что Алар Карис отменил все запланированные на четверг встречи по состоянию здоровья.

Таким образом, Карис не будет участвовать в конференции Леннарта Мери, информирует президентская канцелярия.

Отменить запланированные на четверг встречи президенту рекомендовали врачи из-за внезапно возникшей боли в пояснице, которая не позволяет Карису нормально двигаться.

Поясничная боль – весьма распространенное заболевание с доброкачественным течением, которое в большинстве случаев проходит самостоятельно, однако может также стать причиной временной нетрудоспособности.

Иррадиация поясничных болей называется радикулопатией, в народе – радикулитом.

Гостям, собравшимся на ужин по случаю открытия конференции Леннарта Мери, продемонстрируют видеообращение президента.

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