Штрафы за лжемедицину и время начала занятий в школе будут прописаны в законе

Министр здравоохранения Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) сказала Postimees, что обновление всеобъемлющего Закона о здравоохранении очень важно, особенно с точки зрения профилактики многих заболеваний. «Важно, что обновление разрешит посещение солярия и нанесение татуировок только совершеннолетним. Кроме того, сделан первый шаг к искоренению лжемедицины. Нужно немного доработать формулировки, но принцип уже заложен, и теперь мы приступим к его исполнению», - говорит Сиккут.