Вышел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего 72-летнего мужчину

В пятницу, 26 апреля, обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Арнольд покинул свой дом в городе Тырва около 16:00 в понедельник, 22 апреля.

Последний раз близкие связывались с ним во вторник, но Арнольд не сообщил, где находится и когда вернется домой. Он любит гулять по лесу и много передвигается в районе Хярма и Ванамыйза.

Полиция побеседовала с друзьями и близкими пропавшего, прочесала территорию, связанную с позиционированием телефона, и возможные места, где мог находиться разыскиваемый, но ни Арнольд, ни телефон пока не были найдены.

Рост Арнольда около 180 см, у него есть борода, худощавое телосложение, из-за больной спины он сутулится. Когда он вышел из дома, на нем были черная тонкая шапка, теплая кожаная куртка, синие джинсы и низкая теплая обувь наподобие галош.

Полиция просит всех, кто где-то видел Арнольда или знает его местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.