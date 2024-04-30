Михал о причинах сбоев GPS: это не инопланетяне, Латвия или Финляндия

Перевод: Ева Ойжинская

Министр климата Кристен Михал в эфире передачи Kuku pärastlõuna сообщил, что помехи сигналам GPS наблюдаются уже некоторое время. «Я бы сказал, что это форма гибридной войны. Я не думаю, что это случайно и непреднамеренно», - сказал он.

Министр отметил, что ситуация нарушает работу гражданской авиации и ставит под угрозу безопасность. По словам Михала, на поиск возможного решения могут уйти недели: «В качестве следующего шага мы можем провести различные испытательные полеты и откалибровать различное оборудование, это может занять три-четыре недели. В таком случае возможно посадить самолет с использованием альтернативных устройств. В то же время, пока я это говорю, работа продолжается, и люди совещаются, чтобы как можно скорее разрешить эту ситуацию».

Хотя авиалиния была открыта в конце марта, уже тогда говорилось, что помехи GPS-устройств являются проблемой. По мнению Михала, тогда риск не оценивался как большой: «То, что GPS глушат, известно уже давно - это не инопланетяне, не наши добрые соседи Латвия или Финляндия. Вероятно, это игры россиян».

Министр признал, что перебои в воздушном сообщении усилились в последнее время: «Проблема появилась сейчас, раньше такой интенсивности не наблюдалось».

Михал подтвердил, что глушение GPS-устройств в Таллиннском аэропорту невозможно. «В Таллинне есть другие возможности, вообще в крупных аэропортах такой проблемы нет. Проблема (как в Тарту - прим. ред.) касается небольших аэропортов, и то же самое может произойти в других европейских странах, которые также могут быть затронуты глушением GPS», - сказал он.

Министр климата добавил, что поддержание воздушного сообщения в Тарту очень важно: «Это очень крупный центр и университетский город в Эстонии. Я думаю, что с точки зрения региональной политики, с точки зрения государства и с точки зрения города Тарту крайне важно, чтобы там было наилучшее возможное сообщение».