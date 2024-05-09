Российские власти предупредили о возможных очередях на границе с Эстонией в Ивангороде

Российские таможенники прогнозируют перегрузки в работе российской таможни в ближайшие дни, передает Rus.ERR . «В праздничные дни в среднем за сутки через границу перемещалось 4 124 человека при расчетной пропускной способности 2 800 лиц в сутки», - сообщили работники СЗТУ российским государственным СМИ.

Кингисеппская таможня рекомендует учитывать сложившуюся ситуацию и в качестве альтернативы рассматривать другие пункты пропуска на российско-эстонском участке границы, которые располагаются в Псковской области.

Автомобильное движение по мосту через реку Нарву было прервано после закрытия российских приграничных терминалов на реконструкцию, которая должна завершиться в 2026 году. С 1 мая погранпереход «Нарва-1» не работает по ночам и открыт только с 7:00 утра до 23:00.