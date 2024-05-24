ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА Трудовая инспекция: школьники должны получать наравне со взрослыми

- На подработку нужно согласие родителя или опекуна
Скоро каникулы, а значит – пора действовать для желающих найти летнюю подработку. Где и как безопасно заработать? Как уменьшить риски?
Скоро каникулы, а значит – пора действовать для желающих найти летнюю подработку. Где и как безопасно заработать? Как уменьшить риски?
На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Анна Глянцева.
Фрагмент беседы:
– Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?
– Все лица младше 18 лет, согласно закону, являются несовершеннолетними. Поскольку их дееспособность ограничена, при заключении сделок о работе необходимо согласие законного представителя: родителя или опекуна.
Достаточно согласия в письменной или устной форме. Мы советуем договариваться в письменной форме во избежание конфликтов в будущем.
– С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?
– Закон запрещает работать детям младше семи лет. С 7 до 12 лет разрешена простая работа в сфере культуры, спорта, искусства, рекламы. С 13 до 14 лет можно уже выполнять вспомогательные работы в садовых участках, при сборе урожая, в сферах обслуживания и магазинах. Например, выкладывать товар на прилавки, наклеивать ценники и т.д.
– Сколько может длиться рабочий день?
– Протяженность рабочего дня зависит от возраста работника, а также от того, обязан молодой человек посещать школу или нет. Обязательно посещение основной школы – 9 классов, либо до достижения совершеннолетия.
Школьникам от 7 до 12 лет во время каникул позволено работать 3 часа в день, то есть не более 15 часов в неделю. В возрасте от 13 до 15 лет разрешено работать в свободное от школы время уже 7 часов в день, или 35 часов в неделю.
Если молодой человек не обязан посещать школу, то он может работать полный рабочий день, то есть 8 часов в день, или 40 часов в неделю.
– Как оплачивается работа несовершеннолетних?
– Труд несовершеннолетних оплачивается наравне со взрослыми. Ставка почасовой оплаты – 4 евро 86 центов. Меньше этого платить нельзя!
– Если работодатель предложит зарплату больше, но неофициальную – то есть, в конверте. Стоит ли на это соглашаться?
– Это явный признак опасности. Зарплата в конверте ставит под вопрос репутацию работодателя.
Если начальник предлагает несовершеннолетним работать сверхурочно, это тоже строго запрещено законом, независимо от того, сколько школьнику лет. Кроме того, молодежи запрещено работать в ночное время.
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