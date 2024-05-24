Скоро каникулы, а значит – пора действовать для желающих найти летнюю подработку. Где и как безопасно заработать? Как уменьшить риски?
НА РАБОТУ! ⟩ Студия Postimees: где и как безопасно заработать школьникам?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Анна Глянцева. Следите за беседой в 10:00!
- Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?
- Сколько может длиться рабочий день подростка?
- С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?
- Где запрещено работать школьникам?
- Как избежать несчастных случаев на работе?
- Можно ли работать на полный рабочий день?
- Всегда ли нужно ли оформлять трудовые отношения?
- Как оплачивается работа несовершеннолетним?
- Как уменьшить риски? Что должно насторожить?
- Что необходимо учитывать, впервые приступая к работе?
- Где искать работу? Как получить информацию?