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НА РАБОТУ! Студия Postimees: где и как безопасно заработать школьникам?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Скоро каникулы, а значит – пора действовать для желающих найти летнюю подработку. Где и как безопасно заработать? Как уменьшить риски?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире юрист-консультант Трудовой инспекции Анна Глянцева. Следите за беседой в 10:00!

  • Что говорит закон в отношении несовершеннолетних?
  • Сколько может длиться рабочий день подростка?
  • С какого возраста разрешено работать? В каких сферах?
  • Где запрещено работать школьникам?
  • Как избежать несчастных случаев на работе? 
  • Можно ли работать на полный рабочий день?
  • Всегда ли нужно ли оформлять трудовые отношения?
  • Как оплачивается работа несовершеннолетним?
  • Как уменьшить риски? Что должно насторожить?
  • Что необходимо учитывать, впервые приступая к работе?
  • Где искать работу? Как получить информацию?
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