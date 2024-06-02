Главными событиями уходящей недели стали объявление Константином Васильевым о завершении выступлений за сборную Эстонии по футболу, назначение бывшего вице-мэра Таллинна Андрея Канте директором одном из столичных школ, а также кончина известного бизнесмена из Ида-Вирумаа Николая Осипенко.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Уход Константина Васильева из сборной, новое назначение Андрея Канте, кончина Николая Осипенко
Васильев прощается со сборной Эстонии
Во вторник, 28 мая, легендарный эстонский футболист Константин Васильев заявил о завершении своих выступлений за национальную команду.
39-летний Васильев, который представляет сборную Эстонии с 2006 года, указал, что для него было большой честью выступать за Эстонию на футбольном поле на протяжении почти двух десятилетий. Игрок подчеркнул, что логично завершить карьеру в сборной сейчас, когда предыдущий отборочный цикл завершился игрой плей-офф, а время Томаса Хэберли на посту главного тренера сборной Эстонии заканчивается. Васильев добавил, что новый главный тренер сборной Эстонии Юрген Хенн начинает многолетний проект, в который уже входят другие игроки.
4 июня сборная Эстонии в последний раз сыграет матч под руководством уходящего в отставку главного тренера Томаса Хэберли. Это будет товарищеская выездная игра против Швейцарии, и Хэберли пообещал, что Васильев обязательно сыграет в этом матче.
Недавний вице-мэр будет руководить крупной школой
Во вторник, 28 мая, было объявлено, что новым директором Таллиннской Тынисмяэской реальной школы станет бывший вице-мэр столицы Андрей Канте. Он вступит в должность 1 июля.
Таллиннский департамент образования некоторое время назад начал поиск нового директора Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, поскольку нынешний директор Нина Сытник известила, что уходит на пенсию в конце этого учебного года.
Канте стал вице-мэром прошлой весной, когда предыдущий вице-мэр по образованию Вадим Белобровцев был избран членом Рийгикогу. Канте покинул пост вице-мэра в связи со свержением предыдущей городской власти.
Андрей Канте и раньше работал директором школы: с 2017 года он был директором Ласнамяэской гимназии, а с 2019 года руководил Ласнамяэской русской гимназией.
Президент подписал закон о российских активах
В четверг, 30 мая, президент Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины.
«Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены. Следовательно, того, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно, чтобы распорядиться имуществом», - указала пресс-служба президента.
Карис добавил, что принятый закон следует трактовать в том смысле, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в конфликт в Украине.
«Конечно, конфискация активов на основании участия в военной агрессии поднимает нерешенные правовые вопросы, но в такой неоднозначной ситуации парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор. Хотя выбранная форма компенсации является инновационной, она призвана защитить запрет на агрессию как основополагающую норму международного права. Независимо от того, что кто-то думает о решении, принятом в Эстонии, нет никаких сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных», - отметил президент.
Измайлову исключили из партии
Правление «Ээсти 200» 31 мая приняло решение исключить из партии Зюлейху Измайлову, указав, что она неоднократно нарушала принципы, закрепленные в уставе партии.
Генеральный секретарь Игорь Таро «Ээсти 200» заявил, что иметь разные мнения по политическим вопросам совершенно нормально, но постоянные нападки и нанесение ущерба репутации собственной партии в средствах массовой информации недопустимы. Измайлова также была членом правления партии и членом Рийгикогу.
Таро добавил, что «Ээсти 200» - молодая политическая партия, такие решения всегда болезненны и не даются легко, но они неизбежно являются частью процесса роста каждой организации.
«Мы желаем Измайловой успехов в обретении душевного спокойствия», - сказал Таро.
Сама Зюлейха Измаилова считает решение правления абсурдным, поскольку, по ее словам, она придерживалась обещаний партии.
«Я удивлена. Если в этой партии все решается так, что инакомыслие не принимается и людей силком выгоняют, то мне ничего не остается делать, как смириться с этим», - сказала Измаилова BNS в пятницу вечером.
«Я не согласна с тем, что нарушила устав. То, что некоторым членам руководства партии и членам политической группы не нравится мое мировоззрение - с этим я ничего не могу поделать, к сожалению», - добавила она.
Измаилова является автором программы партии «Ээсти 200» по экологической и климатической политике.
Ушел из жизни влиятельный в Ида-Вирумаа предприниматель и политик
В понежельник, 27 мая, в возрасте 65 лет скончался влиятельный ида-вируский предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко, которого прокуратура подозревала в коррупционных преступлениях.
В прессе на протяжении более двух десятилетий Осипенко называли некоронованным королем теневого бизнеса Северо-Востока и обвиняли в коррупции, но при этом суд ни разу не вынес ему обвинительного приговора.
Не стало знаменитого телережиссера Ольги Кяо
В понедельник, 27 мая, в возрасте 70 лет ушла из жизни режиссер Ольга Кяо, долгое время работавшая на Эстонском телевидении.
Кяо начала работу на Эстонском телевидении в 1983 году. Более чем за сорок лет, отданных телевидению, она выступила режиссером и продюсером десятков проектов и программ.
В последние годы Ольга Кяо была исполнительным продюсером и режиссером многих выходящих на канале ETV+ передач.