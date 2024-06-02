НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Уход Константина Васильева из сборной, новое назначение Андрея Канте, кончина Николая Осипенко

Андрей Канте. Фото: Andres Haabu

Андрей Канте и раньше работал директором школы: с 2017 года он был директором Ласнамяэской гимназии, а с 2019 года руководил Ласнамяэской русской гимназией.

Президент подписал закон о российских активах

В четверг, 30 мая, президент Алар Карис подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины.

«Согласно этой норме, в качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены. Следовательно, того, что активы были заморожены из-за международных санкций, недостаточно, чтобы распорядиться имуществом», - указала пресс-служба президента.

Карис добавил, что принятый закон следует трактовать в том смысле, что передача имущества касается тех, кто активно вовлечен в конфликт в Украине.

«Конечно, конфискация активов на основании участия в военной агрессии поднимает нерешенные правовые вопросы, но в такой неоднозначной ситуации парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор. Хотя выбранная форма компенсации является инновационной, она призвана защитить запрет на агрессию как основополагающую норму международного права. Независимо от того, что кто-то думает о решении, принятом в Эстонии, нет никаких сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных», - отметил президент.

Измайлову исключили из партии