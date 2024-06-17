Поможем: в Таллинне ищут 17-летнего Романа

В субботу, 15 июня, в 12:00 Роман ушел из своего дома и пропал. Он может находиться в Ласнамяэ или Кесклинне.

Рост молодого человека составляет 180 см, у него худощавое тело сложение. Он был одет в серые джинсы, черные кроссовки Adidas, темно-синий свитер и куртку. На нем была кепка Nike.

Полиция просит всех, кто видел Романа или располагает информацией о его местонахождении, звонить по номеру 112 или писать по адресу электронной почты jyri-alex.kusner@politsei.ee.