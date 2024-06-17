«Участники подчеркнули важность уважения принципов Устава ООН и следования международному праву, а также то, что территориальная целостность должна быть в Украине восстановлена. Это то, что отстаивает и Эстония. Но что еще важнее, эти выходные показали Украине, что она не одинока в этой войне, - сказал Цахкна. - На саммите также резко прозвучало, что украинские депортированные в Россию дети должны быть немедленно возвращены в Украину, и это то, на что Эстония также обращает внимание и над чем мы работаем ежедневно».