Министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал состоявшуюся в Швейцарии мирную конференцию крупнейшим в истории международным шагом, направленным на достижение мира в Украине.
По словам Цахкна, участвовавшие в конференции страны с абсолютным консенсусом признали то, что делает Россия в отношении Украины, серьезным нарушением международного права, и что этому необходимо мощно противостоять.
«Участники подчеркнули важность уважения принципов Устава ООН и следования международному праву, а также то, что территориальная целостность должна быть в Украине восстановлена. Это то, что отстаивает и Эстония. Но что еще важнее, эти выходные показали Украине, что она не одинока в этой войне, - сказал Цахкна. - На саммите также резко прозвучало, что украинские депортированные в Россию дети должны быть немедленно возвращены в Украину, и это то, на что Эстония также обращает внимание и над чем мы работаем ежедневно».
По словам Цахкна, собравшиеся в Швейцарии страны единодушно высказались за справедливый и прочный мир, поскольку война России в Украине затрагивает не только украинцев, но и весь мир.
В минувшие выходные в Украинском саммите мира приняли участие 101 страна и организация.