Перевод: София Солдатенко

В пятницу стало известно, что наша шутка оказалась правдой, и это хорошо, поскольку на самом деле тут не до шуток. Ни один из ответов, данных на пресс-конференции правительства в высокомерном тоне, не может скрыть глубину кризиса безопасности и бюджетного кризиса, в которые погрузилась Эстония под руководством Каи Каллас.

Кризисы настолько фундаментальны, что здесь не поможет ничего, кроме как важнейшая особенность демократии - смена правителей. К сожалению, это во многом зависит от внутренней демократии партий, которая в данном случае не сработала. Реформисты ждали, что Кая Каллас уйдет сама, но Кая Каллас этого не сделала, поскольку ждала новой должности. Все чего-то ждали - но у нас нет времени ждать.

Большое облегчение, что всеобщее ожидание закончилось, и уже в субботу мы узнаем имя нового кандидата в премьер-министры.

У нас нет причин сожалеть о критике в адрес Каи Каллас. Особенно за последний год произошло пугающе много ситуаций, когда за бескомпромиссными словами премьер-министра не следовали столь же бескомпромиссные действия. Но это касается Эстонии. Деятельность Каи Каллас в Европе, особенно в связи с войной России в Украине, не вызывает никаких нареканий.

Прямолинейные заявления Каи Каллас помогли пробудить Европу от наивности в отношении России, и нет сомнений, что они помогли повысить безопасность Эстонии.