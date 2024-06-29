Ровно две недели назад Postimees писал в редакционной колонке, что Кая Каллас в Европе говорит одно, а в Эстонии другое, что создается впечатление, что есть две Каи Каллас. Итоги мы подвели каламбуром, что если это так, то европейскую Каю Каллас нужно срочно доставить в Эстонию или немедленно отправить эстонскую Каю Каллас в Европу.
Перевод: София Солдатенко
В пятницу стало известно, что наша шутка оказалась правдой, и это хорошо, поскольку на самом деле тут не до шуток. Ни один из ответов, данных на пресс-конференции правительства в высокомерном тоне, не может скрыть глубину кризиса безопасности и бюджетного кризиса, в которые погрузилась Эстония под руководством Каи Каллас.
Кризисы настолько фундаментальны, что здесь не поможет ничего, кроме как важнейшая особенность демократии - смена правителей. К сожалению, это во многом зависит от внутренней демократии партий, которая в данном случае не сработала. Реформисты ждали, что Кая Каллас уйдет сама, но Кая Каллас этого не сделала, поскольку ждала новой должности. Все чего-то ждали - но у нас нет времени ждать.
Большое облегчение, что всеобщее ожидание закончилось, и уже в субботу мы узнаем имя нового кандидата в премьер-министры.
У нас нет причин сожалеть о критике в адрес Каи Каллас. Особенно за последний год произошло пугающе много ситуаций, когда за бескомпромиссными словами премьер-министра не следовали столь же бескомпромиссные действия. Но это касается Эстонии. Деятельность Каи Каллас в Европе, особенно в связи с войной России в Украине, не вызывает никаких нареканий.
Прямолинейные заявления Каи Каллас помогли пробудить Европу от наивности в отношении России, и нет сомнений, что они помогли повысить безопасность Эстонии.
Возврата к политике примирения не будет. Европу не интересует, считают ли в России Каю Каллас русофобкой и объявлена ли она в РФ в розыск или нет.
Postimees - эстонское издание, и мы искренне рады, что лидеры 27 стран Евросоюза решили выдвинуть эстонку кандидатом на пост высокопоставленного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Напоминаем, кто были предшественники Каи Каллас: Хавьер Солана - испанец, Кэтрин Эштон - британка, Федерика Могерини - итальянка и Жозеп Боррель - испанец. Это все представители крупных по численности наций, которые привыкли вести дела с другими крупными нациями.
Признание политика из маленькой страны на границе с Россией достойным высокого поста в Евросоюзе показывает, насколько невероятно далек нынешний Евросоюз от Евросоюза, который пять лет назад избрал на тот же пост Жозепа Борреля. И в этом огромная заслуга самой Каи Каллас.
Если Кая Каллас станет Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, это станет для России сигналом, яснее которого быть не может.
Возврата к политике примирения не будет. Европу не интересует, считают ли в России Каю Каллас русофобкой и объявлена ли она в РФ в розыск или нет. Не бессмысленные малые народы, а союз государств, в котором государства могут быть юридически равными, даже если физически они таковыми не являются.
Пятница была хорошим днем для Эстонии и хорошим днем для Европы.