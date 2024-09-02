1 сентября - день, который неизбежно вызывает самые разные эмоции у школьников и их родителей. Кто-то с нетерпением ждет встречи с одноклассниками и новых знаний, а кто-то с грустью прощается с беззаботными летними каникулами. В этом году начало учебного сезона будет особенно значимым, так как осенью 2024 года первые и четвертые классы перейдут на эстонский язык обучения. Rus.Postimees решил узнать у жителей Таллинна, готовы ли они попрощаться с летом и начинать учебу в новых условиях.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Пока мне не страшно»: готовы ли жители Эстонии к 1 сентября и переходу на эстонский в школах?
Виктория и ее дочка Ника
Виктория: я совершенно не готова к осени, потому что мне хочется, чтобы лето продолжалось как можно дольше. Хотелось бы, чтобы учеба начиналась не 1 сентября, а 1 октября, а еще лучше если 1 ноября. Мы еще никак к школе не подготовились, ничего не купили. Не знаю, когда пойдем по магазинам, может быть, послезавтра (смеется). На самом деле у нас почти все уже есть. Это же не 1 сентября в первом классе, это уже четвертый класс, поэтому намного спокойнее к этому относимся.
К переходу на эстоноязычное обучение мы полностью готовы, потому что дочка с первого класса ходит в эстонскую школу. С этим у нас проблем нет.
Ника: я иду в четвертый класс и мне вообще не хочется в школу. Канцтовары до сих пор не купили, пока еще никак не подготовилась.
Анна и ее сын Ваня
Анна: мы живем в Финляндии, и у нас школа началась еще 8 августа. Дети вообще никак не готовились к учебе. Нам не надо делать покупки перед школой, потому что в Финляндии все выдают бесплатно.
Ваня: я пошел в шестой класс, а брат в третий. Конечно же, мы не хотели идти в школу.
Второклассник Федя и его дедушка
Федя: я пойду во второй класс. Хочу в школу, но я не готов к ней, потому что мама мне еще ничего не купила.
Дедушка Феди: он ходил в эстонский садик, хорошо говорит на эстонском языке и будет дальше учиться в эстонской школе без проблем.
Марина и ее внук Олег
Марина: я как бабушка готова к 1 сентября. Внук идет в первый класс, и мы приехали из Харьковской области в гости, чтобы проводить его в школу. Эмоции у нас хорошие, положительные, очень ждем. Мама и папа все купили для первого класса, ребенок готов. Думаю, что они немного потратили на школьные принадлежности, ведь оба работают, им такое по силам.
Первоклассник Олег: странные эмоции. Буду учиться на эстонском языке. Не боюсь, но чуть-чуть что-то не понимаю. Пока мне не страшно.
Ученицы Лилия и Даша и студентка Валерия
Лилия: честно, не готовы к учебе. Я иду в девятый класс вместе с подругой Дашей, и мы чуток переживем насчет экзаменов в конце года, поэтому не готовы идти в школу. Лично у меня нет проблем с эстонским языком в плане понимания, но у меня есть проблемы с разговорной речью. У Даши такая же ситуация.
Лера: я пока не готова начинать учиться. Мне очень страшно из-за того, что я двенадцать лет училась на русском языке, а сейчас буду учиться, уже в университете, на эстонском. Не знаю, чего мне ожидать, что там будет. Морально я не готова к началу учебного года.
Гимназистка Эвелина
Эвелина: я поступила в десятый класс. Готова идти в новое место узнавать что-то новое, но к учебе готова не до конца. Мне надо еще морально подготовиться. Пока ничего к школе не покупала, но мне кажется, различные принадлежности действительно сейчас очень дорогие, потому что уже конец лета.
К переходу на эстоноязычное обучение я отношусь нормально, но боюсь, что первое время мне будет непривычно. Несмотря на это, я вполне готова к таким изменениям.
Студенты Даниэль и Мария
Даниэль: я только поступил в университет. У меня положительные ощущения, я готов к 1 сентября и хочу уже начать учиться на эстонском языке.
Мария: я поступила на пекаря-кондитера. У меня есть кое-какие переживания насчет нового коллектива и что все будет в новинку, но, думаю, мы со всем справимся. Массовых закупок к школе особо не было в этом году, но некоторые расходы все равно есть. Переход на эстоноязычное обучение лично для меня – плюс. Я живу в Эстонии уже два года и хочу улучшить эстонский язык, думаю, что погружение должно помочь мне улучшить мои знания.
Переход на эстоноязычное образование
Эстония начала процесс перехода на эстоноязычное образование, который завершится к 2030 году. С осени 2024 года первые и четвертые классы, а также детские сады перейдут на обучение полностью на эстонском языке.
Учителя должны владеть эстонским языком на уровне не ниже B2 или C1, в зависимости от предмета, к августу 2024 года. Тем, кто не соответствует этим требованиям, предложат годичные договоры с условием повышения квалификации.
Переход будет поэтапным, чтобы учащиеся и педагоги могли адаптироваться. К 2032 году все школьное образование станет полностью эстоноязычным.